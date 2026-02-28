Susan Sarandon recibe el Goya de Honor: "Vuestra lucidez moral me ayuda, estoy en medio del caos y la represión"

El director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, cerró su ciclo al frente de la institución durante la 40 edición de los Premios Goya en Barcelona al entregar el Goya de Honor a la actriz estadounidense Susan Sarandon, quien expresó abiertamente su amor por España y, en particular, por Barcelona. Esta celebración sucedió el sábado 28 de febrero, fecha en la que Sarandon manifestó su reconocimiento tanto a la integridad del ámbito cultural español como a la postura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en medio de la escenario global.

De acuerdo con lo publicado por el medio que cubrió el evento, Susan Sarandon asistió a la gala luciendo una chapa con el lema 'FREE PALESTINE', distintivo que llevaron también muchos otros invitados. En su discurso de agradecimiento, Sarandon mostró emoción visible y se refirió a la actualidad mundial: “Tanta lucidez moral que me ayuda. Donde yo estoy en medio del caos y de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor. Y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias”. También reiteró el impacto de ver a personalidades del país, incluidos el presidente y artistas, pronunciándose públicamente con claridad ética ante la situación internacional.

Durante su intervención, la galardonada lamentó el predominio de la violencia y la crueldad en los tiempos actuales. Al mismo tiempo, valoró la importancia de la esperanza y la acción, citando al historiador y filósofo Howard Zinn. Según consignó el medio, Sarandon recordó en su discurso: “Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua. Se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, de sacrificio, de valentía y de bondad. Y aquello que decidamos poner en el centro de esta historia tan compleja va a marcar nuestras vidas”.

Sarandon compartió la cita del filósofo estadounidense, señalando que concentrar la atención únicamente en los aspectos negativos paraliza la posibilidad de actuar. Añadió: “Pero si recordamos aquellos momentos y lugares, que son muchos, en los que una persona ha orado con grandeza, esto nos da la energía necesaria para actuar y al menos tener la posibilidad de cambiar el rumbo de este mundo nuestro que gira como una peonza. Y cuando actuamos, aunque sea una pequeña forma de hacerlo, tenemos que esperar a un grandioso futuro utópico”. Finalizó su intervención recogiendo una última reflexión del autor: “El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy en este presente, como nosotros pensamos que los seres humanos deben vivir desafiando todo lo malo que nos rodea, es, per se, una maravillosa victoria. Gracias”.

Según informó la cobertura, el reconocimiento a Sarandon vino precedido de un repaso a su trayectoria y su impacto en el cine internacional. Méndez-Leite subrayó el “enorme placer” de entregar el reconocimiento internacional a “una actriz distinta a todas”, quien inició su carrera cinematográfica de la mano de figuras como Robert Redford y Billy Wilder. Su versatilidad, desde la comedia hasta el drama, así como su estilo personal y su particular sentido del humor, le han valido un lugar destacado en el cine a lo largo de los años.

En la ceremonia, tanto el público como los asistentes mostraron su aprobación con aplausos y respeto. Sarandon, emocionada, expresó sentirse honrada de participar en la celebración y remarcó su vinculación con la cultura española: “Adoro España. Sobre todo me encanta Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos maravillosos, vuestra arquitectura, las personas, la comida”, señaló conforme difundió el medio. El evento estuvo marcado por un clima de reconocimiento no solo a su carrera, sino también a sus valores y posturas sobre asuntos sociales internacionales.

La gala de los Goya de este año, según detalló la información publicada, no solo destacó los logros cinematográficos, sino también la relevancia del activismo y el posicionamiento público de figuras reconocidas ante coyunturas mundiales complejas. La presencia de símbolos como la chapa 'FREE PALESTINE', visible en la vestimenta de Sarandon y otros invitados, subrayó el contexto y las preocupaciones reinantes en el evento, que trascendieron lo meramente artístico.

Sarandon aprovechó el podio para poner de manifiesto la posibilidad que tiene el arte y la cultura de contribuir al cambio social en momentos de dificultad. En sus palabras, la comunidad cultural y los líderes que actúan con “lucidez moral” resultan una inspiración ante periodos de angustia y opresión. Tal como reportó el medio, la gala reunió mensajes de unidad, pertenencia y determinación frente a las adversidades que enfrenta la sociedad a escala planetaria.