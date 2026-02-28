(Previa) La Cartuja acoge un derbi sevillano de objetivos dispares

La capital andaluza acogerá por primera vez un derbi oficial entre el Real Betis y el Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja, recinto que este curso funciona como sede provisional del club verdiblanco debido a las obras en el Benito Villamarín. Esta cita, programada para el domingo a las 18:30 horas, implica a equipos con aspiraciones opuestas: el Betis de Manuel Pellegrini persigue afianzarse en la zona europea, mientras que el conjunto de Nervión trata de distanciarse de los puestos bajos de la clasificación.

Según consignó Europa Press, la jornada 26 de LaLiga EA Sports presenta un enfrentamiento crucial en Sevilla, donde el Betis, con una cosecha de 42 puntos y ocupando la quinta posición, intentará acercarse a los lugares que permiten participar en la Liga de Campeones. El equipo bético se ubica a seis unidades del cuarto clasificado y aventaja en cinco al RC Celta, principal perseguidor directo. Por su parte, el Sevilla FC busca capitalizar la moral elevada tras vencer por 0-1 al Getafe en la fecha anterior y así dejar atrás una racha de tres partidos consecutivos sin conocer el triunfo. Los sevillistas suman 29 puntos y disponen de un margen de cinco sobre el primer equipo situado en descenso, aunque todavía figuran como la cuarta defensa más batida del torneo, con 39 goles encajados.

Tal como publicó Europa Press, el conjunto dirigido por Pellegrini afronta este derbi después de haber igualado 1-1 con el Rayo Vallecano, cortando una serie de tres victorias previas en Liga sin que eso haya supuesto perder terreno en la clasificación. Además de su agenda liguera, el Betis encara en marzo la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa frente al Panathinaikos, lo que agrega exigencia física y mental a su calendario.

En cuanto a las ausencias, el Betis no contará con Valentín Gómez, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con los lesionados Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso. En el Sevilla, Matías Almeyda permanecerá ausente en el banquillo, situación a la que se añaden las bajas de Rubén Vargas por lesión, y de Tanguy Nianzou y Joan Jordán por sanción.

El medio Europa Press también detalló el contexto de los otros encuentros de la jornada. El RC Celta visitará al Girona FC en Montilivi a las 21:00 horas. Tras eliminar al PAOK y lograr el pase a la siguiente ronda continental, donde se medirá con el Olympique de Lyon, el cuadro gallego defenderá el sexto puesto de la Liga. Gracias a la victoria contra el RCD Mallorca (2-0), el equipo de Claudio Giráldez rompió una dinámica de cuatro jornadas sin ganar. A pesar de la euforia europea, el Celta experimenta la baja de su máximo referente ofensivo, Borja Iglesias, quien debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que Pablo Durán tampoco viajará debido a molestias físicas.

El Girona, situado en la undécima plaza con 30 puntos, intentará recortar distancia respecto a los puestos europeos y alejar el peligro de la zona baja. Aunque arrancó el año con tres victorias, el conjunto de Míchel obtuvo seis puntos en los últimos cinco compromisos ligueros, incluyendo un triunfo resonante sobre el FC Barcelona (2-1). El club catalán afronta numerosas bajas importantes: Marc-André ter Stegen, Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Cristian Portu, Alex Moreno y Ricard Calero no estarán disponibles, mientras que Paulo Gazzaniga, Thomas Lemar, Vladyslav Vanat y Bryan Gil han superado sus respectivas molestias y podrían participar.

En el Martínez Valero, Elche y Espanyol protagonizarán el duelo inaugural del domingo a las 14:00 horas, ambos inmersos en malas rachas. Elche, con 25 puntos, busca distanciarse de la zona caliente tras sumar solo tres de los últimos 24 posibles en Liga y nueve encuentros oficiales sin celebrar un triunfo. El técnico Eder Sarabia no podrá dirigir desde el banquillo por sanción, y Yago Iglesias, expulsado frente al Athletic Club (2-1), tampoco estará disponible, igual que Héctor Fort, ambos por sanción. Por el lado del Espanyol, la situación resulta similar: los catalanes no han logrado victorias en 2026 y arrastran simplemente dos puntos de los últimos ocho partidos. El equipo dirigido por Manolo González carecerá de Javi Puado y Antoniu Roca, ambos ausentes por lesión. Un triunfo visitante permitiría al Espanyol alcanzar los 38 puntos y superar provisionalmente al Celta en la clasificación.

La jornada incluye también al Valencia, que recibirá en Mestalla a Osasuna a las 16:15 horas. De acuerdo con Europa Press, el Valencia encara dificultades tras perder tres de los últimos cuatro partidos y con solo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Su fragilidad defensiva queda reflejada en los 39 goles recibidos, cifra que iguala la del Sevilla como el cuarto registro más alto de LaLiga. El equipo no contará con Mouctar Diakhaby, José Manuel Copete y Dimitri Foulquier por lesiones, y las condiciones de Julen Agirrezabala y Lucas Beltrán están pendientes de confirmación.

Osasuna, que viene de superar en su estadio al Real Madrid (2-1), mantiene seis encuentros seguidos sin caer, con cuatro victorias y dos empates. Actualmente solo cuatro puntos separan al conjunto navarro de la sexta posición, ocupada por el Celta. Los dirigidos por Alessio Lisci han mostrado fortaleza defensiva con 29 goles en contra, sexto equipo menos goleado del campeonato. El cuadro rojillo no contará con Iker Benito ni con Aimar Oroz, este último sancionado.

Según informó Europa Press, los horarios confirmados para este domingo en LaLiga EA Sports son: Elche - Espanyol a las 14:00 horas, Valencia - Osasuna a las 16:15, Real Betis - Sevilla a las 18:30 y Girona - Celta a las 21:00 horas. Cada uno de estos encuentros representa objetivos contrastantes para sus participantes, ya sea consolidarse en puestos europeos o intentar evitar el peligro de la parte baja de la tabla.