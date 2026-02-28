Policía Nacional incauta 110 kilos de cocaína en mochilas dentro de un contenedor con origen de Colombia

Las autoridades identificaron la presencia de contactos entre individuos radicados en distintos lugares de Europa y Madrid, quienes se desplazaron hasta la capital española con el objetivo de ultimar detalles logísticos para la introducción y el reparto de un cargamento de droga. Este despliegue de movimientos, que llamó la atención policial por su coordinación y alcance internacional, permitió interceptar la operación de tráfico de estupefacientes que buscaba distribuir la sustancia tanto en España como en otros países del continente. Según publicó Europa Press, la investigación culminó con la detención de siete personas relacionadas con una organización presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína, que operaba entre Colombia y España.

De acuerdo con Europa Press, la Policía Nacional, en colaboración con los cuerpos policiales de Colombia, incautó un total de 110 kilogramos de cocaína ocultos en bolsas deportivas dentro de un contenedor procedente del país sudamericano. Los arrestos se realizaron el 19 de febrero, después de una operación que permitió identificar la llegada aérea del envío al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, detectando desde ese momento una serie de reuniones y movimientos coordinados entre los presuntos miembros del entramado criminal.

El medio Europa Press detalló que el grupo desarticulado se habría encargado de recepcionar la droga camuflada entre carga legal, valiéndose de rutas aéreas y de la utilización de mochilas para su ocultamiento. La investigación comenzó en junio de 2025, como parte de los operativos continuos contra las redes de narcotráfico que afectan al territorio español y europeo. Desde las primeras etapas de las pesquisas, los agentes lograron establecer que el cargamento incautado formaba parte de una estructura que tenía previsto distribuirlo tanto en el mercado nacional como en circuitos fuera de España.

Según consignó Europa Press, entre los arrestados figuran tres personas que fueron detenidas momentos antes de realizar una transacción en un centro comercial en el distrito madrileño de Hortaleza. Estas tres personas portaban bolsas de supermercado con más de 126.000 euros en efectivo, suma que los investigadores relacionan directamente con la operación de tráfico de drogas. Además, los agentes detuvieron en un hotel del barrio de Barajas a dos sujetos que tenían el encargo de recibir la mercancía y confiscaron dos vehículos de alta gama, uno de los cuales había sido alquilado, que formarían parte de la infraestructura logística prevista para el transporte de la droga.

Los otros dos detenidos, según detalló Europa Press, serían los principales negociadores de la organización y permanecían ocultos en una vivienda situada en la localidad malagueña de Fuengirola. En total, las siete personas arrestadas enfrentan acusaciones de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.

Europa Press subrayó que durante las diligencias policiales también se decomisaron los automóviles de lujo que, de acuerdo con la información recabada, iban a servir para el traslado de la cocaína una vez que estuviera bajo control de la red delictiva. La estrategia evidenciada consistía en camuflar grandes sumas de dinero y coordinar el traspaso del estupefaciente mediante puntos de encuentro ubicados en áreas urbanas de la Comunidad de Madrid, aprovechando la infraestructura y posibilidades de movilidad que ofrece la capital.

La investigación contó con la colaboración permanente entre la Policía Nacional española y las autoridades colombianas. Esta cooperación permitió intercambiar información y coordinar acciones en los dos continentes, lo que resultó clave para anticipar las rutas y los métodos de ocultamiento que utilizó la organización. El origen del contenedor, según especificó Europa Press, se situaba en Colombia y la llegada del envío a suelo español activó de inmediato un dispositivo de seguimiento sobre potenciales desplazamientos y transacciones relacionadas con el alijo.

Las imágenes y material audiovisual de la intervención se encuentran disponibles, según indicó Europa Press, a través de su plataforma. Los detalles del caso, que afectan tanto a los flujos de tráfico ilícito entre América Latina y Europa como a la reacción de las autoridades para contenerlos, ponen de relieve el impacto que estas redes generan en la seguridad y en las políticas internacionales de control de drogas. El dispositivo policial se articuló en cumplimiento de estrategias reforzadas para combatir la entrada de estupefacientes en la península y evitar su distribución a gran escala.

En el contexto de la operación, el empleo de vehículos de alta gama y la movilización de grandes sumas de dinero en efectivo fueron identificados como factores clave para el intento de introducción y reparto del cargamento. Los investigadores consideran que la red tenía la capacidad de utilizar múltiples recursos logísticos y contactos fuera y dentro de España, multiplicando la complejidad y el alcance de sus actividades delictivas.

Según la información recabada por Europa Press, el caso permanece abierto mientras las autoridades prosiguen con el análisis del material incautado y la identificación de otros posibles implicados o enlaces en la estructura. La colaboración entre países ha resultado en el bloqueo de una suma significativa de droga y dinero, lo que constituye un golpe para las redes que operan entre América Latina y el continente europeo.