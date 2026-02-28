Mario Casas se derrite al hablar de una posible boda con Melyssa Pinto

La compañía de su madre en la gala de los premios Goya 2026 marcó uno de los momentos destacados para Mario Casas, quien expresó su agradecimiento al público que lo ha apoyado a lo largo de su carrera. El actor, según publicó el medio original, acudió a la ceremonia sin la presencia de Melyssa Pinto, pese a que muchos esperaban verle junto a su pareja, y centró el protagonismo de la noche en el ámbito familiar y cinematográfico.

De acuerdo con la información difundida, Casas compite este año por el galardón a mejor actor protagonista gracias a su papel en “Muy lejos”. El intérprete cumple 40 años durante 2026 y consideró la ocasión como una etapa significativa tanto en lo profesional como en lo personal. En la alfombra roja, acompañado de su madre Heidi Sierra, compartió que la experiencia de vivir la gala superó las expectativas de quienes lo vieron en ediciones anteriores desde casa. Explicó que en ocasiones previas, cuando su nominación le sorprendió fuera del evento, la preocupación recaía en cuestiones técnicas, en referencia a la estabilidad de la conexión para seguir la ceremonia. En contraste, explicó que asistir presencialmente involucra preparativos, el contacto directo con colegas y la oportunidad de celebrar el cine español.

Según detalló la fuente, Casas manifestó que la competencia en la categoría donde está nominado resulta especialmente exigente. “Hay cinco trabajos increíbles, cinco pelis, pero hay un trabajo que yo creo que es muy destacable, que es el de José Ramón”, expresó sobre sus compañeros. Asimismo, subrayó la mayor alegría de la celebración y el reencuentro con conocidos en una velada que definió como especial por el reconocimiento al sector.

A su vez, el actor confirmó su intención de dar un paso detrás de las cámaras, al anunciar planes para dirigir una nueva película durante el año. Indicó que concretar un proyecto fílmico representa un proceso con múltiples dificultades, especialmente para quienes, además de dirigir, asumen la autoría del guión. Mostró entusiasmo por la posibilidad de repetir colaboración con Gerald Oms, resaltando la buena sintonía profesional que comparten. “Ojalá estemos ahí y Gerard me acompañe también de nuevo en un viaje, que creo que nos compenetramos muy bien”, declaró, según reportó el medio.

En referencia a posibles dedicatorias en caso de obtener un reconocimiento, el actor mencionó a su madre, su hermano y a todos sus familiares como los destinatarios de sus deseos y agradecimientos, extendiendo también palabras para el público que mantiene su apoyo año tras año. “Me encantaría reiterarme y decir: oye, es que gracias, porque al final me siguen acompañando, pasan los años, hacen que yo esté aquí”, afirmó, destacando el papel vital de los espectadores para la continuidad de su carrera y la realización de nuevos proyectos.

La atención sobre su vida sentimental se hizo más evidente en la alfombra roja cuando surgieron preguntas respecto a una posible boda con Melyssa Pinto. Casas reaccionó con humor y cierta incomodidad ante la insistencia de los medios, reconociendo que el tema genera en él nerviosismo: “Sí, claro que me pongo nervioso. Claro que me pongo colorado, estoy ya colorado”, respondió ante las bromas sobre el posible compromiso. Aunque no confirmó ningún anuncio específico, reiteró su deseo de bienestar y amor para quienes forman parte de su entorno, según relató el medio original.

La presencia de su madre y la ausencia de Pinto, junto a las expectativas del entorno y las declaraciones de Casas, marcaron la narrativa personal y profesional del actor durante la noche. El medio que cubrió el evento reflejó tanto el clima de celebración colectiva del cine español como el momento íntimo que vivió el propio Casas al aproximarse a su aniversario número 40 y abordar nuevos retos en su carrera como director, manteniendo el apoyo a los compañeros que considera que “tienen una mirada sobre el cine diferente y eso es bueno para el cine español”. La premiación, los comentarios sobre su futuro profesional, sus vínculos familiares y las reacciones ante las preguntas sobre boda compusieron el retrato de una de las figuras centrales en la gala.