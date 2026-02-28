Maíllo (IU) alerta de que el ataque a Irán lleva al mundo al "abismo" y puede ser la antelasala de una guerra regional

Maíllo planteó que los recientes bombardeos dirigidos hacia Irán reflejan que la ronda de negociaciones mantenida por Estados Unidos con ese país no era más que una cobertura para avanzar en una escalada militar. Según detalló Europa Press a partir de declaraciones recogidas por TVE, el coordinador federal de Izquierda Unida advirtió que, mientras se mantenía el discurso diplomático, las partes implicadas ya preparaban misiles y avanzaban hacia la confrontación armada. En este contexto, Maíllo considera que el mundo está situado ante una amenaza inédita que podría derivar en un conflicto regional en Oriente Medio, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad global.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Antonio Maíllo calificó el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán como un hecho que posiciona al mundo entero al borde de un "abismo". El dirigente interpretó la situación como una señal clara del colapso del derecho internacional, algo que, en su opinión, establece un precedente alarmante. "Estamos en las puertas del abismo porque estamos a las puertas de una posible guerra regional en Oriente Medio. Creo que ya los niveles de violación del derecho internacional han traspasado ya las fronteras que eran inimaginables", afirmó ante las cámaras de TVE, resaltando la gravedad del momento actual para la seguridad mundial.

En sus intervenciones, Maíllo subrayó que la actual coyuntura va más allá de una simple escalada de tensión. Según sus palabras, los acontecimientos recientes demuestran que la paz internacional enfrenta ahora una amenaza sin antecedentes en la historia contemporánea. El líder de Izquierda Unida responsabilizó directamente a los máximos líderes de Estados Unidos e Israel por el aumento de la inestabilidad, refiriéndose al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según recogió Europa Press, Maíllo calificó a esta “pareja” como “el primer peligro” para el equilibrio mundial actual.

El medio Europa Press destacó que las declaraciones de Maíllo se realizaron el mismo fin de semana en que hubo ataques militares a territorio iraní, acción que, desde su perspectiva, confirma la doble estrategia de Washington. El dirigente sostuvo que, mientras se exhibía una disposición al diálogo con Irán, en realidad se planificaban operaciones militares que desbaratan cualquier posibilidad real de distensión entre las partes involucradas.

La advertencia de Maíllo pone el acento en la ruptura del marco jurídico internacional, señalando que el respeto a las normas comunes se ha evaporado ante la escalada militar protagonizada por actores con influencia global. A su juicio, los límites que hasta hace poco parecían insalvables han sido superados, abriendo así la posibilidad de una guerra regional con impacto directo en la seguridad y la economía mundiales.

El líder de IU hizo especial hincapié en el riesgo de que el ataque provoque un conflicto en cadena, comprometiendo la estabilidad en Oriente Medio y afectando, por extensión, a la comunidad internacional en su conjunto. Según consignó Europa Press, Maíllo insistió en sus declaraciones a TVE en que el planeta se enfrenta a una crisis de magnitud histórica, con todos los escenarios abiertos ante la falta de cumplimiento del derecho internacional.

Al presentar su análisis sobre el trasfondo político y diplomático de estos eventos, Maíllo concluyó que los bombardeos y la retórica estatal empleada por Estados Unidos demuestran que las negociaciones diplomáticas solo funcionaron como una artimaña para ganar tiempo y preparar acciones bélicas. Según Europa Press, la evaluación del dirigente de IU plantea preguntas sobre la viabilidad de nuevas fórmulas diplomáticas y la urgencia de iniciativas globales para contener el riesgo de un conflicto armado de mayor escala.

Las declaraciones de Maíllo, difundidas por TVE y recogidas por Europa Press, surgen en un escenario internacional caracterizado por la preocupación ante el posible desencadenamiento de enfrentamientos en Oriente Medio, que podrían involucrar a nuevas partes o recrudecer disputas ya existentes. El análisis del dirigente resalta la necesidad de considerar la fragilidad del sistema multilateral y la gravedad de romper el equilibrio instaurado tras décadas de acuerdos y negociaciones internacionales.