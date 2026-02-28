Los creadores de 'Gilbert', Goya al mejor cortometraje de animación, cargan contra la IA y ensalzan la educación pública

La reivindicación de la educación pública y la crítica a la Inteligencia Artificial centraron el discurso del equipo creador de 'Gilbert' durante la ceremonia de los Premios Goya. Los realizadores Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez señalaron que la obra fue gestada en un taller para personas desempleadas, lo que los motivó a destacar el valor de una formación académica de calidad accesible para toda la población. En su agradecimiento, también subrayaron el carácter artesanal del cortometraje, realizado con la técnica de stop motion y sin el uso de herramientas automatizadas, al defender que “es un corto hecho en stop motion, es decir, con lentitud, con pasión, con reflexión, con amor y con artesanía. Y nada de esto se puede hacer con Inteligencia Artificial”.

Según consignó el medio, el cortometraje 'Gilbert' fue galardonado con el Goya al Mejor Cortometraje de Animación, destacando en una edición marcada por debates sobre el avance tecnológico y la preservación de oficios artísticos tradicionales. El equipo reafirmó el valor del trabajo manual y reflexivo como seña de identidad de su producción, diferenciándose de los procesos impulsados por Inteligencia Artificial que dominan en otros sectores del audiovisual internacional. De acuerdo con lo publicado por la fuente, la historia de 'Gilbert' demuestra cómo el arte artesanal puede abrirse paso en los principales certámenes de la industria audiovisual en España.

La ceremonia también reconoció otras temáticas sociales a través de los trabajos premiados. 'El Santo', dirigido por Carlo D'Ursi, recibió el Goya a Mejor Cortometraje Documental. D'Ursi explicó ante el público que el documental aborda la figura de Don Carlo Fortunato, un médico rural de Senise, Italia, que tras su fallecimiento se convirtió en mito local por la compasión y generosidad que marcó su vida profesional. D'Ursi relató que el origen del proyecto, iniciado hace quince años, fue su deseo de demostrar que los “milagros” atribuidos a su abuelo carecían de base real. Sin embargo, precisó que el proceso documental llevó a una conclusión diferente: “La bondad, el estar, el cuidar al otro, no tienen nada de sobrenatural, pero son grandes milagros. En estos tiempos tan foscos, reclamo estos pocos segundos que tengo para que pongamos en la agenda la bondad. Creo, sé que puede parecer ingenuo, pero es un gran gesto político”, declaró el director según publicó el medio.

Por otro lado, la violencia escolar también obtuvo visibilidad en el evento a través del cortometraje 'Ángulo Muerto', dirigido por Cristian Beteta y ganador del Goya a Mejor Cortometraje de Ficción. José Luis Rancaño, productor del proyecto, dedicó el galardón a las víctimas del acoso en centros educativos. La obra gira en torno al acoso escolar y, como reportó la fuente, Rancaño describió esta realidad como “una tiranía cruel e invisible que aterroriza a muchos de nuestros hijos en sus propios colegios e institutos”. Subrayó, además, la necesidad de una respuesta colectiva al afirmar que se trata de una “tiranía que debemos combatir entre todos, y quisiera repetir la palabra, entre todos, sin muros ni divisiones, con eficacia y con determinación”.

El medio detalló que estos mensajes, presentados en el marco de los Goya, reflejaron un posicionamiento claro sobre asuntos de actualidad que afectan tanto a la creación artística como al tejido social. Los discursos de agradecimiento de los ganadores abordaron desde la defensa de la educación pública hasta la urgencia de combatir las distintas formas de violencia y marginación en instituciones educativas, así como el papel de la compasión en la vida comunitaria. Esta edición de los premios, según lo publicado, puso de relieve la voluntad de los cineastas y productores por intervenir con sus obras y testimonios en debates sociales y éticos, priorizando la reflexión sobre los modos de hacer arte y vivir en comunidad.