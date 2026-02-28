La Justicia israelí frena provisionalmente el cierre de 37 ONG en territorio palestino

La asesora de comunicación del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Shaina Low, informó que el Tribunal Supremo de Israel reconoció la existencia de "una controversia jurídica genuina" relacionada con la solicitud de información detallada sobre el personal humanitario como condición para el registro y la continuidad de las actividades de diferentes organizaciones internacionales en territorio palestino. De acuerdo con lo relatado por Low, esta disputa legal requiere un análisis judicial completo antes de adoptar resoluciones definitivas, por lo que el alto tribunal decidió suspender temporalmente las órdenes de cierre que afectaban a varias ONG.

El medio Europa Press publicó que el Tribunal Supremo israelí emitió una medida cautelar que, de forma provisional, impide la clausura de operaciones del NRC y de otras 36 organizaciones extranjeras en Palestina. Dicha decisión también deja sin validez la obligación anterior de retirar el personal internacional y detener las actividades humanitarias mientras la corte examina el fondo del caso. Según la información difundida por Europa Press, la suspensión del cierre inmediato no implica la normalización total de la situación operativa, ya que la medida no restituye visados, ni restablece el acceso, ni modifica todas las restricciones existentes que continúan limitando la entrega de ayuda internacional.

Europa Press consignó que la orden judicial resulta temporal y mantiene a las organizaciones bajo el escrutinio legal mientras se completa la revisión del caso. El NRC y las demás entidades afectadas continúan enfrentando obstáculos importantes a pesar de la protección parcial concedida por la magistratura. No se ha resuelto el problema de los permisos para el personal extranjero ni se han eliminado los controles administrativos y de circulación que complican la continuación de los proyectos humanitarios.

Shaina Low, representante del NRC, sostuvo que la organización valora la decisión del Supremo porque les permite seguir cumpliendo con su labor en el servicio a las comunidades palestinas. En palabras de Low, "el Consejo Noruego para los Refugiados acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo israelí de conceder una orden judicial provisional que suspende las órdenes para que el NRC y otras 36 organizaciones internacionales retiren a su personal internacional y cesen sus operaciones en el territorio palestino ocupado". La asesora también puntualizó que la situación humanitaria persiste en niveles alarmantes, señalando que "a pesar de un acuerdo de alto el fuego, las condiciones en Gaza siguen siendo catastróficas, y las necesidades humanitarias en Cisjordania continúan creciendo".

El NRC, según detalló Europa Press, ha brindado apoyo esencial a más de 1,2 millones de personas en territorio palestino ocupado desde octubre de 2023. Los equipos de estas organizaciones humanitarias mantienen su compromiso con la población local, aunque las restricciones impuestas afectan tanto al acceso como a la gestión operativa y de personal.

Según lo publicado por Europa Press, la intervención judicial no revierte completamente las dificultades que enfrentan las ONG internacionales en su intento de atender las necesidades urgentes de la población palestina. Aunque la orden del Tribunal Supremo representa un alivio temporal, las condiciones impuestas y las limitaciones a la cooperación internacional siguen siendo motivo de preocupación en materia de derechos humanos y asistencia humanitaria.