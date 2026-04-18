Sánchez pide defender la democracia ante la guerra: "No basta con resistir, tenemos que proponer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la acción en defensa de la democracia ante una veintena de dirigentes progresistas frente a las guerras, la desigualdad y la propagación de la desinformación.

En la apertura de la IV Reunión en defensa de la democracia que se celebra este sábado en Barcelona, Sánchez ha dicho que todos los presentes comparten una "preocupación" y una "responsabilidad" y les ha conminado a tomar decisiones.

Ante líderes como el presidente de Brasil, Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; Colombia, Gustavo Petro, Sudáfrica, Cyril Ramaphoosa entre otros, Sánchez ha advertido que la democracia no puede darse por sentada y ha advertido de los peligros que la erosionan.

"Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación", ha indicado en la apertura de la cumbre, en la que ejerce como anfitrión.

REFORMA DE LA ONU

Para Sánchez el riesgo al que se enfrentan las naciones es que la democracia "se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera" y por tanto avisa de que la respuesta no puede ser solo defensiva. "No basta con resistir, tenemos que proponer, tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, se fortalece y se perfecciona día a día", ha apuntado.

Ese es el espíritu de la reunión de este sábado que ha fijado tres grandes prioridades, según ha señalado. En primer lugar la renovación del sistema multilateral, fundamentalmente de la Organización de Naciones Unidas que debe reformarse "con urgencia" para "reflejar la realidad del mundo del siglo XXI" y dar más representación a regiones como América Latina, África y Asia.

"Creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea reformada y por qué no, claro que sí, dirigida por una mujer. No es sólo una cuestión de justicia sino también de credibilidad", ha indicado el jefe del Ejecutivo, que en varias ocasiones ha apostado por una mujer originaria de América Latina como nueva secretaria general.

DESIGUALDAD Y DESINFORMACIÓN

En segundo lugar, respecto a la gobernanza digital y las redes sociales, Sánchez ha advertido de que la tecnología "no se gobierna sola" y sin dirección ni reglas perjudica a la sociedad: "Nos divide y nos hace más dependientes", ha alertado.

No se puede permitir, ha seguido, que los algoritmos premien el odio, la confrontación y los mensajes violentos o que el poder tecnológico "quede fuera del control democrático". Así, ha insistido en que su Gobierno está impulsando una agenda legislativa para exigir responsabilidad a las plataformas y sus directivos; para perseguir la publicación de contenidos ilegales y también para medir el impacto de odio y la polarización. Además, ha reiterado que limitará el acceso de los menores a las redes.

La tercera prioridad de esta reunión, ha indicado a continuación, es el combate contra la desigualdad porque, sostiene, no es compatible con democracias sanas y fuertes y cuando las oportunidades no llegan a todos, la democracia pierde legitimidad.

En ese contexto, advierte, crece el extremismo --que "no abre la grieta" sino que "ocupa el espacio"-- y por eso deben apostar por una agenda de justicia social, igualdad de oportunidades e igualdad de género para tener sociedades más inclusivas.