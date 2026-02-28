La edición número cuarenta de los Premios Goya coincidió con un aniversario destacado para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, según informó el medio. La ceremonia se desarrolló en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), un espacio donde también se resaltaron los nombres de artistas reconocidos que figuraron entre los nominados a diversas categorías.

De acuerdo con la información publicada, el galardón a la Mejor Música Original fue otorgado a Kangding Ray por su composición para el filme 'Sirat'. Esta distinción formó parte de la entrega de los Premios Goya 2026, considerados los reconocimientos de mayor relevancia dentro del sector cinematográfico español. Kangding Ray, cuyo trabajo ha recibido elogios en la industria, logró superar en la terna finalista a cuatro compositores destacados: Carla F. Benedicto por 'El talento', Iván Palomares de la Encina por 'Leo & Lou', Julio de la Rosa por 'Los Tigres' y Aránzazu Calleja por 'Maspalomas'.

El medio detalló que la selección del ganador de la Mejor Música Original se realizó en un contexto de alta competencia dado el perfil profesional de los nominados. Cada uno de los candidatos ha desarrollado carreras reconocidas en la composición para cine, participando en producciones que en el último año captaron la atención tanto del público como de la crítica.

Las actividades de la Academia española en este aniversario incluyeron homenajes y celebraciones por las cuatro décadas de historia de los Premios Goya, recorrido que se reflejó en los discursos y en la programación del evento. Según reportó la fuente, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona se convirtió en el centro de la industria audiovisual nacional durante el evento, que reunió a figuras del cine, la música, la dirección artística y otros profesionales del sector.

El premio recibido por Kangding Ray destacó la importancia creciente que la Academia otorga a la música como elemento narrativo fundamental dentro del cine. Según consignó el medio, la labor de los cinco nominados fue reconocida por su aporte al desarrollo de bandas sonoras que potencian las historias y el impacto emocional de las películas.

Entre los finalistas, Carla F. Benedicto fue nominada por la banda sonora de 'El talento', una producción que resaltó el papel de la música en la construcción de atmósferas. Iván Palomares de la Encina representó a la película 'Leo & Lou', con una partitura que buscó acompañar el relato con recursos sonoros trabajados desde la emoción. Julio de la Rosa compitió gracias a 'Los Tigres', mientras que Aránzazu Calleja compuso para 'Maspalomas', tras pasar por otros festivales y listas de premiación.

El proceso de nominación de la Academia incluyó la evaluación de numerosas bandas sonoras que formaron parte de la cinematografía española en el año previo. Según publicó el medio, la distinción en esta categoría responde a la percepción de la música como parte inseparable de la experiencia audiovisual, además de premiar la calidad técnica y creativa de sus autores.

Durante la ceremonia, la atención se centró también en la amplia trayectoria del evento, que desde su primera edición ha contribuido a visibilizar el trabajo de profesionales creativos menos expuestos. La entrega de este premio subrayó la evolución que han vivido los Premios Goya a lo largo de cuatro décadas, marcando la consolidación de la industria española del cine y reconociendo la labor de músicos influyentes en la cultura visual del país.

La edición número cuarenta de los premios reunió a profesionales, nominados y asistentes en un ambiente de celebración en la ciudad de Barcelona, según detalló el medio, reflejando la vitalidad y el reconocimiento de la industria cinematográfica actual en España.