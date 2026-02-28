Jordania anuncia el derribo de dos misiles balísticos "lanzados contra territorio jordano"

La aparición de aviones militares realizando operaciones de reconocimiento en el espacio aéreo de Jordania formó parte de una respuesta de las Fuerzas Armadas a un nuevo episodio de tensión en la región. Según informó Europa Press, la madrugada de este viernes marcó el despliegue de equipos aéreos jordanos con el propósito de reforzar la vigilancia y prevenir cualquier intento de incursión no autorizada en su territorio, en el contexto de la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Conforme detalló el medio Europa Press, el Ejército jordano anunció el derribo de dos misiles balísticos que se dirigían hacia el país. En su comunicado oficial, las autoridades militares informaron que los misiles fueron interceptados y neutralizados por los sistemas de defensa aérea nacional, impidiendo así su impacto en suelo jordano. La ofensiva se produjo mientras las fuerzas israelíes y estadounidenses ejecutaban acciones conjuntas contra objetivos en Irán, a lo que el gobierno de Teherán respondió con lanzamientos de misiles hacia posiciones estadounidenses en la región y contra territorio israelí.

De acuerdo con el Ejército jordano, las aeronaves desplegadas participaban en labores operativas no solo para el reconocimiento aéreo sino también para la inspección del espacio aéreo nacional. El comunicado distribuido a través de Europa Press indicó que estos vuelos tenían como objetivo específico mantener la seguridad y la integridad de Jordania, evitando cualquier infiltración o actividad ilegal en el espacio aéreo.

El entorno regional ha experimentado una intensificación del conflicto militar debido a intercambios de misiles y ataques aéreos entre varios actores estatales. Europa Press detalló que, en respuesta a las amenazas del exterior, las Fuerzas Armadas jordanas no solo activaron sus barreras de defensa sino que también subrayaron el compromiso continuo con la seguridad nacional. Las autoridades defendieron que la operación de interceptación de misiles y el despliegue aéreo reafirman la capacidad técnica y la competencia operativa de las fuerzas jordanas en proteger el país ante cualquier intento de vulnerar el territorio nacional.

Los militares señalaron, además, que la vigilancia se mantiene de forma constante, con una estructura de defensa preparada para responder ante futuros incidentes similares. Según Europa Press, en el comunicado emitido por el Ejército se insistió en que las fuerzas militares cumplirán su deber nacional con la “máxima eficiencia y competencia”, remarcando la responsabilidad de preservar la protección de Jordania frente a amenazas externas impulsadas por la actual coyuntura regional.

La ofensiva se enmarca en un panorama de alta tensión diplomática y militar en Medio Oriente, donde las acciones de defensa adoptadas por Jordania reflejan el aumento de la inseguridad y la necesidad de respuestas rápidas a cualquier evento que implique riesgo de escalada. Las medidas incluyeron tanto la interceptación exitosa de proyectiles como la movilización visible de recursos y personal en el espacio aéreo nacional, según publicó Europa Press.

Estos desarrollos ponen en evidencia el nivel de alerta máxima que mantienen las fuerzas jordanas, en una región marcada por la volatilidad y la imprevisibilidad en el escenario bélico. Los acontecimientos recientes han elevado la cooperación entre sistemas de defensa interna y operaciones de patrullaje aéreo, en un esfuerzo conjunto por anticipar y neutralizar potenciales ataques contra Jordania y la población civil. Europa Press recogió la declaración de los mandos militares, quienes reiteraron la decisión de “proteger el país” en cualquier circunstancia mediante el despliegue de todas las capacidades estratégicas disponibles.