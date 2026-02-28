Israel confirma un primer contraataque iraní y su activación de los sistemas de defensa aérea

El Ejército de Israel reportó la intercepción de al menos un misil en la zona norte del país y la caída de otro proyectil en un área despoblada, sin que se hayan registrado víctimas hasta el momento. De acuerdo con lo consignado por el 'Times of Israel', fuentes militares confirmaron que las operaciones defensivas continúan tras el primer contraataque lanzado por Irán contra territorio israelí.

Según informó el 'Times of Israel', el ataque iraní se produjo tras la ofensiva conjunta iniciada por fuerzas estadounidenses e israelíes contra la república islámica. El Ejército israelí detalló mediante un comunicado que "las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel". Frente a esta situación, las autoridades israelíes activaron de inmediato los sistemas de defensa antiaérea con el objetivo de interceptar el número, aún indeterminado, de misiles provenientes de Irán.

Tal como publicó el 'Times of Israel', la respuesta militar israelí incluyó la emisión de alertas anticipadas directamente a los teléfonos móviles en las áreas potencialmente afectadas. El Mando del Frente Nacional envió estas notificaciones para advertir a la población sobre la amenaza y recomendar las medidas de precaución adecuadas mientras persistía el riesgo.

Los sistemas defensivos, según destacó el medio israelí, consisten en una infraestructura tecnológica diseñada para responder a situaciones de ataque aéreo, mediante la detección y neutralización de proyectiles enemigos antes de que puedan causar daños materiales o humanos. En este caso, el Ejército informó que "los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", señalando la importancia de mantener activa la protección civil y militar ante cualquier escalada del conflicto.

El 'Times of Israel' detalló, citando fuentes militares, que uno de los misiles lanzados por Irán fue interceptado exitosamente en el norte de Israel, una región susceptible a ataques debido a su proximidad con fronteras estratégicas. Otro proyectil impactó en un terreno no urbanizado, minimizando el potencial destructivo y evitando la aparición de heridos o daños relevantes entre la población civil.

La secuencia de hechos relatada por el 'Times of Israel' ocurre en el contexto de una escalada militar en la región. La confirmación de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica en horas de la mañana fue seguida por el primer contraataque directo de Irán sobre territorio israelí. Esta dinámica ha contribuido a incrementar la tensión y la vigilancia en las zonas involucradas, con las fuerzas armadas y la población en estado de alerta máxima ante posibles nuevos episodios de hostilidades.

A la espera de una evaluación completa sobre la magnitud del ataque y de la activación de los sistemas de defensa, las autoridades israelíes han insistido en la importancia de aplicar las instrucciones de seguridad distribuidas a través de los canales oficiales. Los dispositivos automáticos de alerta implementados permiten a la ciudadanía permanecer informada y responder con rapidez ante un nuevo lanzamiento de misiles.

Finalmente, fuentes consultadas por el 'Times of Israel' reiteran que la situación se mantiene bajo observación por parte de los principales cuerpos de seguridad y que cualquier actualización oficial será comunicada en función de la evolución de los sucesos. Las operaciones de vigilancia y defensa continúan mientras se evalúa la posibilidad de nuevos ataques en el corto plazo.