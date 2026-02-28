Irán denuncia la "agresión militar criminal" de EEUU e Israel contra objetivos de defensa e instalaciones civiles

El Ministerio de Exteriores iraní ha subrayado que el país considera fundamental defender la existencia nacional ante ataques en un contexto marcado por intentos diplomáticos recientes entre Teherán y Washington, según destacó la agencia Europa Press. Esta declaración surge luego de que Irán acusó a Estados Unidos y a Israel de perpetrar una ofensiva militar coordinada sobre centros estratégicos y civiles en varias ciudades iraníes, hecho que el gobierno encabeza por Abbas Araqchi denunció como una violación clara a la soberanía del país y a los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el Ministerio de Exteriores iraní difundió un comunicado en el que señaló que los ataques masivos lanzados por fuerzas estadounidenses y por el gobierno israelí se dirigieron tanto contra infraestructuras clave de defensa como contra instalaciones de uso civil. El informe consigna que estos hechos son calificados por Teherán como “agresión militar criminal”. La cancillería iraní afirmó que este tipo de acciones concede a Irán el derecho legítimo a responder, y enfatizó que utilizará todo su poder y capacidades para proteger el territorio y la población del país. El ministerio, liderado por Abbas Araqchi, sostiene que la integridad territorial y la autonomía nacional han sido “violadas flagrantemente”.

Según publicó Europa Press, la administración de Teherán argumentó que el momento elegido para la operación militar resulta relevante, ya que las autoridades iraníes y estadounidenses se encontraban participando en un proceso de diálogo diplomático cuyo propósito consistía en mostrar la “rectitud” de la nación iraní y deslegitimar cualquier justificación para una agresión exterior. A juicio de las autoridades persas, la ofensiva de Washington y Tel Aviv constituye una acción armada abierta que desconoce los cauces internacionales dispuestos para la resolución de controversias.

En uno de los pasajes recogidos por Europa Press, la diplomacia iraní resaltó: “El pueblo de Irán se enorgullece ahora de haber hecho todo lo necesario para evitar la guerra. Ha llegado el momento de defender nuestra patria y hacer frente a la agresión militar del enemigo”. Desde la perspectiva oficial de Teherán, el país muestra disposición para enfrentar maniobras armadas extranjeras con una determinación renovada, indicando que si estuvo preparado para negociar, ahora lo está aún más para defender “la propia existencia de Irán”.

Por su parte, la información de Europa Press consigna que desde el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hicieron pública la confirmación de una operación militar conjunta cuya finalidad declarada consiste en “eliminar la amenaza existencial” que representa Irán para sus países. Ambos mandatarios se han referido abiertamente a la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán y han emitido comunicados en los que llaman a la población iraní a “liberarse del yugo de la tiranía” y a aspirar a la construcción de un “Irán libre y pacífico”.

El contexto de estas declaraciones involucra negociaciones diplomáticas que, hasta el ataque, eran lideradas en Irán por Abbas Araqchi, quien había venido encabezando conversaciones con autoridades estadounidenses para buscar acuerdos en materia nuclear. Europa Press informa que el gobierno iraní subraya que la entrada de Teherán en estas conversaciones buscaba demostrar su voluntad de respetar las normas internacionales y desmentir cualquier argumento que pueda servir de pretexto para acciones armadas en su contra. Frente al ataque, la cancillería advierte que dará una “respuesta con fuerza” y reafirma su derecho a la defensa legítima conforme la legislación internacional.

El medio Europa Press indica que desde Teherán se percibe que las acciones coordinadas de Estados Unidos e Israel han modificado radicalmente el escenario diplomático previo, instalando una situación en la que la conducción iraní plantea que la defensa nacional, la protección del territorio y el resguardo de la ciudadanía implican el uso de “todo el poder y capacidades disponibles” del Estado iraní.

Según destacó Europa Press, Teherán sostiene que su disposición a alcanzar soluciones políticas no la limita ante lo que considera violaciones a su soberanía, y adelanta que responderá con todos los medios posibles para garantizar la integridad y la soberanía nacional.