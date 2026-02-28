Irán denuncia la "agresión militar criminal" de EEUU e Israel a objetivos de defensa e instalaciones civiles

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha recomendado a la ciudadanía limitar sus desplazamientos y evitar espacios concurridos como mercados tras la ofensiva armada atribuida a Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, el organismo indicó que Irán ha asegurado previamente el abastecimiento de las necesidades básicas de la sociedad, además de declarar el cierre por tiempo indefinido de escuelas y universidades. Los bancos seguirán operando y los edificios públicos funcionarán con la mitad de su personal disponible. Estas medidas buscan minimizar los riesgos para la población mientras se desarrolla el conflicto.

Según informó Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Irán acusó este sábado a Estados Unidos y a Israel de ejecutar un ataque masivo contra centros de poder en Teherán y otras ciudades, a los que identificó como objetivos de defensa e instalaciones civiles. El Ministerio, encabezado actualmente por Abbas Araqchi, sostuvo que estos hechos representan una “agresión militar criminal” que contraviene los principios de la Carta de Naciones Unidas, por lo que advirtió que Irán se reserva el derecho a responder con fuerza.

De acuerdo con Europa Press, la cancillería iraní responsabilizó directamente a Washington y al denominado “régimen sionista” por la ofensiva sobre diversas infraestructuras, subrayando la violación de la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán. El Ministerio recalcó que el país utilizará “todo su poder y capacidades” para contestar a la agresión, afirmando que el derecho internacional le ampara en su postura de defensa.

Tal como publicó Europa Press, el Gobierno iraní señaló que este episodio ocurre mientras Irán y Estados Unidos participaban en un proceso diplomático, en palabras del Ministerio, “para demostrar la rectitud de la nación iraní y la ilegitimidad de cualquier pretexto para la agresión”. Abbas Araqchi, al frente de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, reiteró la disposición de Irán a la negociación, pero destacó que en las actuales circunstancias el país está “más preparado que nunca para defender la propia existencia de Irán”.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional denunció lo que denominó actos “atroces” por parte de los gobiernos estadounidense e israelí, afirmando que sus dirigentes “piensan que la inocente nación iraní se rendirá ante sus despreciables demandas con estas acciones cobardes”. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, el Consejo anunció que las fuerzas armadas iraníes han emprendido una “respuesta aplastante” frente a tales ataques y reiteró el llamado a la población para que colabore siguiendo las indicaciones de seguridad.

El mismo medio consignó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmaron este sábado el comienzo de una operación militar conjunta entre ambos países, cuyo objetivo declarado es “eliminar la amenaza existencial” que, según ambos mandatarios, representa Irán. Trump y Netanyahu hicieron declaraciones orientadas a un cambio de régimen en Teherán y a una eventual “liberación” de la ciudadanía iraní, instando a “construir un Irán libre y pacífico”.

Según compartió Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Irán ha reiterado que “el pueblo de Irán se enorgullece ahora de haber hecho todo lo necesario para evitar la guerra” y que ha llegado el momento de “defender nuestra patria y hacer frente a la agresión militar del enemigo”. También recalcaron que Irán está preparado para emplear todos sus recursos en defensa del país.

La cancillería iraní insistió en que estas acciones constituyen una “agresión armada flagrante” al tiempo que enfatizó la disposición del país a recurrir a la defensa propia. Según informó Europa Press, el Ministerio subrayó que la incursión armada se dio en un momento en que Teherán buscaba demostrar la legitimidad de sus posiciones en la arena internacional, reforzando la postura iraní de que cualquier ofensiva carece de justificación.

Entre las disposiciones adicionales, Europa Press indicó que Irán garantizó la cobertura de servicios y provisiones básicas para la población y pidió que la población se mantenga informada y coopere con las directrices oficiales, mientras persistan los riesgos derivados de la situación militar.

Finalmente, el medio reportó que distintas instancias del gobierno llamaron a la cohesión nacional y a la resistencia frente a los ataques, remarcando la importancia de preservar la seguridad y la integridad del país ante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.