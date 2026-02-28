Irán denuncia al menos 85 niñas muertas en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

Equipos de emergencia continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé, ubicada en el condado de Minab, provincia de Hormozgán, tras el ataque aéreo registrado el sábado. El gobernador local, Mohammad Radamehr, afirmó que las labores para retirar los restos del edificio ya se encuentran en marcha y declaró que la situación en la ciudad permanece bajo control, con calma en otros sectores. Esta operación de rescate busca determinar el número definitivo de víctimas y localizar a estudiantes que podrían seguir atrapadas, ya que al momento del ataque se encontraban 170 alumnas en el recinto.

Según informó IRNA, la agencia oficial de noticias de Irán, el último informe de la Fiscalía del condado de Minab cifra en al menos 85 las estudiantes fallecidas y en 60 las heridas, mientras persiste la preocupación de que la cifra de víctimas mortales aumente conforme avance la remoción de escombros. Las autoridades iraníes atribuyen el ataque a la acción de Israel, en el marco de una ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní. El hecho ha generado una condena generalizada dentro del Gobierno y en la sociedad iraní.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una declaración reproducida por IRNA, responsabilizó directamente tanto al Gobierno de Estados Unidos, al que tildó de "brutal régimen estadounidense", como al de Israel, al que denomina "corrupto régimen sionista", argumentando que los bombardeos forman parte de acciones destinadas a doblegar a la nación iraní. El Consejo advirtió de una "respuesta aplastante" por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica y agregó: "El enemigo piensa que la nación de Irán se rendirá ante sus lamentables demandas con estas cobardes acciones".

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a través de mensajes en redes sociales recogidos por el medio IRNA, denunció el ataque contra la escuela femenina y aseguró: "Ha sido bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de estudiantes. Decenas de niñas inocentes han sido asesinadas". Araqchi advirtió que "estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta".

De acuerdo con lo publicado por IRNA, el incidente se produce en un periodo de fuerte tensión regional. Irán ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en el área y contra territorio de Israel, como reacción a la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel. Esta escalada ocurre mientras continúan las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Reportó IRNA que desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó el inicio de la operación militar coordinada con Estados Unidos, cuyo propósito, según sus declaraciones, es "eliminar la amenaza existencial" que supondría Irán. Netanyahu también aludió a la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán y a poner fin al gobierno de la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que el objetivo último de la operación militar pasa por desmantelar "las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979". IRNA precisa que la aparente ofensiva sorpresa se presenta en un contexto de negociaciones diplomáticas, dificultando los acercamientos entre ambas naciones sobre temas nucleares y de seguridad.

Mientras tanto, la consecución de tareas de rescate en la escuela de Minab y la búsqueda de víctimas alimenta el temor de que el número de menores fallecidas y heridas todavía aumente. Conforme informaron tanto IRNA como las autoridades locales, las familias esperan información sobre el paradero de las estudiantes que aún no han sido localizadas tras el bombardeo al centro educativo.