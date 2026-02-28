Guterres condena la "escalada militar" en Irán y pide el "cese inmediato de las hostilidades"

António Guterres destacó el peligro de que la reciente intensificación del conflicto en Medio Oriente derive en una crisis más extensa, advirtiendo sobre el impacto negativo que esto tendría para la población civil y la estabilidad regional. Según informó Europa Press, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas condenó los nuevos episodios de violencia, señalando tanto los ataques realizados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní como la posterior respuesta militar de Irán en la región.

De acuerdo con Europa Press, Guterres manifestó mediante un comunicado oficial su rechazo ante la reciente "escalada militar de hoy en Oriente Próximo". El funcionario subrayó que el recurso a la fuerza por parte tanto de Estados Unidos como de Israel contra Irán, así como la represalia de Irán en el área, complican los esfuerzos para preservar la paz mundial y la seguridad colectiva. Según detalló el medio Europa Press, el secretario general hizo hincapié en que ambas partes deben poner freno a cualquier nueva ofensiva y regresar a un contexto de diálogo y desescalada.

En su declaración, Guterres recordó que todos los Estados miembro de la ONU están obligados a cumplir el Derecho Internacional, incluyendo los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Europa Press reportó que el secretario puntualizó: “La Carta prohíbe claramente 'la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier estado o de cualquier otra manera que no sea coherente con los fines de las Naciones Unidas'.” El texto presentado por el máximo responsable del organismo expresó también su preocupación ante la posibilidad de que la negativa a detener la escalada conduzca a una crisis de mayor alcance, afectando especialmente a los civiles y generando inestabilidad generalizada en Medio Oriente.

La nota de Europa Press subrayó que Guterres instó públicamente a todas las partes a retomar el camino del diálogo, dejando de lado las acciones militares para volver a la negociación diplomática y buscar una solución pacífica a los desacuerdos existentes. El funcionario enfatizó que no existen alternativas viables frente a la resolución pacífica en casos de disputas internacionales, remarcando la necesidad de que el diálogo y las normas de la ONU prevalezcan sobre el uso de la fuerza. El garante de la ONU consideró que el cumplimiento de la Carta del organismo internacional no solo es una exigencia legal, sino el marco adecuado para impedir el empeoramiento de la situación y proteger a la población civil de nuevos daños.

El medio Europa Press consignó que, al referirse a las consecuencias del enfrentamiento, Guterres llamó la atención sobre el hecho de que la etapa actual de tensión podría desembocar en un conflicto de proporciones regionales, con repercusiones directas sobre la vida de quienes habitan las zonas implicadas y con posibles secuelas para la estabilidad más amplia del entorno internacional. Además, insistió en que el Derecho Internacional prohíbe recurrir a amenazas o la utilización de la fuerza fuera de los propósitos expresados en la Carta de las Naciones Unidas, y reiteró su petición de un inmediato cese de las hostilidades.

La postura oficial del secretario general subraya el papel de la diplomacia frente a una situación en la que las acciones militares de ambos bandos ponen en entredicho la seguridad de la región y el respeto a las normas del sistema internacional. Según consignó Europa Press, la declaración de Guterres remite a la necesidad urgente de evitar una nueva ronda de enfrentamientos y de salvaguardar los derechos de los civiles, que suelen quedar en una posición vulnerable cuando las hostilidades se intensifican. De este modo, la ONU reafirma su compromiso con el mantenimiento de la paz y la búsqueda de soluciones negociadas en escenarios de crisis internacionales, haciendo un llamado explícito para que los países involucrados cesen de inmediato las hostilidades y retomen el diálogo dentro del marco legal internacional.