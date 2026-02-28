Gustavo Petro cree que "Trump se ha equivocado hoy" con el ataque a Irán

En medio de las negociaciones indirectas entre Washington y el gobierno iraní para alcanzar un nuevo pacto sobre el programa nuclear de Teherán, el presidente colombiano Gustavo Petro manifestó que la reciente ofensiva militar lanzada por Estados Unidos y respaldada por Israel contra Irán constituye un importante error estratégico. Así lo expresó en una publicación en redes sociales, donde hizo énfasis en el momento crítico en que se desarrolla esta acción militar, según consignó el medio original.

De acuerdo con la información reportada, Gustavo Petro sostuvo que “creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”, en referencia a la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de autorizar una ofensiva a gran escala contra objetivos en suelo iraní. Este mensaje surgió como respuesta directa a una publicación realizada por un ciudadano israelí que relató, desde un refugio antiaéreo, su experiencia durante los ataques de represalia lanzados por Irán.

El medio también detalló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el inicio de una operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos, con el objetivo declarado de “eliminar la amenaza existencial” que, a juicio de las autoridades israelíes, representa Irán. Según publicó la fuente, Netanyahu hizo referencia a un posible cambio de régimen en Teherán y a la eventual desaparición de la República Islámica instaurada tras la revolución iraní de 1979.

Por su parte, el presidente Donald Trump declaró oficialmente que el propósito último de la ofensiva es desmantelar las estructuras de poder asociadas al régimen surgido en Irán desde finales de la década de 1970, lo que, de acuerdo con la versión difundida por el medio, implicaría un cambio político profundo en el país persa. Trump defendió la decisión de lanzar la operación militar apuntando a la necesidad de enfrentar lo que identifica como una amenaza para la seguridad internacional, en paralelo a los intentos diplomáticos orientados a renegociar los términos de la actividad nuclear iraní.

Mientras se desarrolla la ofensiva, las autoridades de Teherán han respondido lanzando ataques de represalia, incrementando la tensión en la región. Según informaron tanto las autoridades israelíes como estadounidenses y según recogió la plataforma mediática, la acción militar coordinada busca responder a lo que consideran provocaciones y actividades desestabilizadoras atribuidas al gobierno iraní. Las negociaciones diplomáticas permanecen en un punto crítico, mientras que los bombardeos han generado preocupación entre la comunidad internacional sobre la posibilidad de una escalada aún mayor del conflicto.

Durante el intercambio de mensajes en redes sociales, la intervención de Gustavo Petro aporta la visión de un líder latinoamericano sobre una crisis que mantiene implicaciones globales. La publicación de Petro, realizada en un contexto marcado por la violencia y la urgencia, subraya su postura crítica hacia la estrategia de Washington y Tel Aviv, al considerar que puede obstaculizar los esfuerzos diplomáticos en curso. Esta reacción se suma a las voces internacionales que observan con cautela el desarrollo del operativo y su impacto en los procesos multilaterales orientados a la estabilidad en Medio Oriente, según recordó el medio citado.

En este clima de confrontación y de intensos movimientos militares y diplomáticos, tanto las declaraciones públicas de los líderes involucrados como las acciones directas sobre el terreno configuran un escenario incierto, recogió el medio fuente. La estrecha relación entre las actividades bélicas y los intentos de diálogo diplomático continuará perfilando las respuestas tanto regionales como internacionales en los siguientes días.