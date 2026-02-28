'Flores para Antonio', de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz, Mejor Canción Original en los Premios Goya 2026

El tema musical ‘Flores para Antonio’, desarrollado específicamente para la película del mismo nombre, resultó galardonado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Canción Original. Según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la pieza compuesta e interpretada por Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz obtuvo el reconocimiento durante la ceremonia de entrega de la edición número cuarenta de los Premios Goya, celebrada en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

De acuerdo con los detalles publicados por la Academia y replicados por diversos medios, Flores y Pérez Cruz se impusieron en una categoría en la que participaban propuestas de figuras consolidadas y nuevas voces de la industria musical nacional. En la nómina de candidatas se encontraban ‘La Arepera’, obra de Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz, creada para el filme ‘¡Caigan las rosas blancas!’; ‘Hasta que me quede sin voz’, compuesta por Leiva para la película homónima; ‘Y mientras tanto, canto’, de Víctor Manuel, incluida en ‘La cena’; y ‘Caminar el tiempo’, desarrollada por Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para la producción ‘Parecido a un asesinato’.

Tal como publicó la Academia de Cine, el reconocimiento a ‘Flores para Antonio’ consolida la colaboración artística entre Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz, cuyas trayectorias abarcan distintas disciplinas del panorama cultural español. La ceremonia, que marcó la vigésima celebración de estos galardones en la ciudad de Barcelona, reunió a destacados profesionales del cine y la música, así como a representantes institucionales y personalidades invitadas, en un contexto de homenaje a los principales hitos de la cinematografía nacional reciente.

El medio reportó que los Goya representan el máximo galardón del cine en España, otorgado anualmente por la Academia para reconocer la excelencia en diferentes áreas de producción cinematográfica, técnica y artística. El premio a la Mejor Canción Original se otorga a la pieza compuesta específicamente para una película y que forme parte fundamental de la narrativa y la atmósfera del filme premiado. En la edición de 2026, la selección final destacó la variedad de estilos y registros musicales de las piezas nominadas, reflejando la diversidad creativa de la producción audiovisual en el país.

Según consignó la Academia, los autores de las piezas competidoras también poseen carreras extensas y reconocidas tanto en el ámbito musical como en su participación en obras cinematográficas. Leiva, Víctor Manuel y el trío Ramos, Polo e Ivars han estado presentes en ediciones previas de los premios o cuentan con una amplia trayectoria en la composición para cine y televisión, lo que subraya el alto nivel competitivo de la categoría en esta edición.

El evento en Barcelona reunió a profesionales del sector y visibilizó el valor que la música aporta a la creación audiovisual, tema reiterado por la Academia en cada entrega. La edición número cuarenta de los Premios Goya fue transmitida a nivel nacional y destacó por el reconocimiento a la evolución y el presente del cine español, prestando especial atención al papel que desarrollan los creadores musicales en la identidad de las producciones cinematográficas que compiten cada año por los máximos reconocimientos del sector.