Feijóo dice que "ningún demócrata puede ser condescendiente" con Irán y pide "contención y negociación"

Luego de su participación en un acto político en Ávila junto con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo recurrió a las redes sociales para referirse al conflicto surgido en Oriente Próximo tras una operación militar coordinada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Según informó Europa Press, el líder del Partido Popular manifestó que ningún demócrata debería adoptar una postura condescendiente respecto al régimen iraní y urgió a las potencias occidentales a mantener la unidad frente a lo que considera una amenaza significativa.

Feijóo resaltó a través de su cuenta de X que el Gobierno de Irán ejecuta acciones represivas contra su propia población, impulsa el desarrollo de armas nucleares, patrocina a grupos considerados terroristas y contribuye a la inestabilidad de su entorno regional. El medio Europa Press detalló que, para el dirigente popular, cualquier forma de indulgencia con la administración de los ayatolás resulta incompatible con los valores democráticos, dado que “la libertad se defiende en todo el mundo”.

En este contexto, Feijóo instó a que Occidente permanezca coordinado y unido para evitar una escalada del conflicto. El líder de la oposición española hizo especial énfasis en la necesidad de priorizar la “contención y negociación”, como mecanismos para impedir la aparición de una crisis internacional de mayor magnitud. Según publicó Europa Press, Feijóo subrayó que el regreso a la vía diplomática resulta imprescindible para rebajar la tensión generada tras los bombardeos iniciales por parte de Estados Unidos e Israel.

El presidente del Partido Popular también destinó parte de su mensaje a la seguridad de los ciudadanos españoles en el exterior, señalando que su protección constituye una obligación prioritaria e ineludible del Gobierno. Solicitó de manera explícita al Ejecutivo central la inmediata puesta en marcha de un plan destinado a la protección y eventual evacuación de los compatriotas que pudieran verse afectados por el agravamiento de la situación en Oriente Próximo.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo no abordó el tema del ataque durante su intervención en el acto público, centrando su pronunciamiento sobre el conflicto en el ámbito digital y transmitiendo sus demandas de unidad y cautela tras los bombardeos reportados a primera hora del sábado. Su mensaje busca incidir tanto en la política exterior española como en la coordinación de los países occidentales frente a la amenaza que, en su opinión, representa Teherán.

La presión ejercida por Feijóo a través de sus declaraciones coincide con un momento de máxima tensión en la región, mientras el Ejecutivo español afronta desafíos en materia de protección consular y evalúa posibles escenarios de emergencia para los ciudadanos nacionales. Europa Press consignó que el líder popular enfatizó la importancia de tomar medidas preventivas antes que la situación derive en una escalada militar o diplomática.

Además de su advertencia sobre el régimen de los ayatolás, Feijóo reiteró la necesidad de evitar respuestas impulsivas o desproporcionadas, defendiendo el valor de la negociación y la contención. El medio Europa Press recogió su postura: “Oeste debe estar unido” y la defensa de la libertad no admite ambigüedades ante las acciones del régimen iraní.

El llamado de Feijóo se produce en un contexto en el que distintos actores internacionales debaten el alcance y las implicaciones de una posible respuesta a la ofensiva lanzada sobre territorio iraní, mientras gobiernos de la Unión Europea y otros aliados analizan las medidas a tomar tanto en el plano diplomático como en el de seguridad.