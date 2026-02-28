España asegura que "no apoya al régimen de Irán" pero que "la violencia no se puede responder con más violencia"

Las repercusiones de nuevos episodios de violencia en Oriente Medio podrían intensificar el sufrimiento y la represión de la población civil, particularmente tras la prolongada crisis en Gaza. Según informó RTVE, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, remarcó que responder con más ataques solo profundiza la inestabilidad y el dolor en una región afectada por numerosos eventos bélicos recientes. Durante la 40 gala de los Premios Goya celebrada en Barcelona, Sánchez expuso la postura de su gobierno, dejando claro que España no brinda ningún respaldo institucional a las autoridades iraníes y que su posición permanece firme en la defensa de soluciones diplomáticas.

En declaraciones recogidas por RTVE, el mandatario enfatizó que “la violencia no se puede responder con más violencia porque va a superponer mucho más dolor y más represión a los ciudadanos y ciudadanas de Irán”. Sánchez recalcó que el Gobierno de España no apoya al régimen de Irán, subrayando en especial el rechazo a la represión ejercida por las autoridades iraníes sobre su población, con mención particular a la situación de las mujeres en ese país. En este contexto, Sánchez reiteró que la única vía posible es la diplomacia, haciendo un llamado explícito a resolver la crisis mediante mecanismos pacíficos y exhortando a una desescalada que evite un agravamiento del conflicto.

El presidente español también criticó acciones militares que describió como “ataques unilaterales”, en referencia a los recientes acontecimientos en la región. Para Sánchez, está demostrado que la violencia genera una espiral que únicamente alimenta nuevas respuestas violentas, un hecho que, dijo, lamenta profundamente. A su juicio, cualquier escalada contribuye a una regresión de las condiciones humanitarias y de convivencia en un territorio que ya, tras años de guerra en Gaza, enfrenta grandes dificultades y altos niveles de sufrimiento entre la población.

El medio RTVE detalló que, a juicio del presidente, la responsabilidad de España es mantener una política coherente con el respeto al derecho internacional. “Tenemos una posición consistente que pasa por el respeto al derecho internacional”, apuntó Sánchez, agregando que la diplomacia debe ser la vía prioritaria para abordar la crisis actual. En su comparecencia ante los medios durante el evento celebrado en Barcelona, reiteró el llamado a buscar soluciones de forma pacífica, rechazando tajantemente cualquier tipo de intervención que contravenga estos principios.

De acuerdo con RTVE, Sánchez también subrayó que la violencia no solo incrementa el dolor de la ciudadanía iraní, sino que extiende la inestabilidad y el sufrimiento a toda la región, donde las secuelas de la crisis en Gaza permanecen presentes. Para el Ejecutivo español, los acontecimientos en Irán y su impacto regional requieren respuestas guiadas por la contención y el diálogo, siempre en el marco del derecho internacional y con la protección de los derechos humanos como prioridad.

Según consignó RTVE, el presidente insistió en la necesidad de evitar la escalada del conflicto y remarcó el compromiso de España con la búsqueda de soluciones diplomáticas. Resaltó que las respuestas violentas solo contribuyen a agravar la represión y el dolor para las poblaciones afectadas, abogando en cambio por vías negociadas que favorezcan la estabilidad y desarrollos positivos para las personas que residen en Medio Oriente.

En su intervención durante la gala, Sánchez enfatizó la importancia de que todos los actores internacionales apoyen iniciativas que privilegien la resolución pacífica y diplomática de los conflictos. Paradójicamente, las declaraciones del presidente español coincidieron con un momento de gran visibilidad pública en un evento cultural, lo que sirvió para transmitir la posición oficial del Gobierno de España en un contexto ampliamente difundido por los medios. RTVE reportó que Sánchez concluyó su intervención recordando la urgencia de la desescalada y la necesidad de alternativas diplomáticas para hacer frente a las crisis regionales.