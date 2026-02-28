Empiezan a desfilar por la alfombra roja los primeros invitados a la 40 edición de los Premios Goya

Diversos asistentes mostraron mensajes sociales durante su paso por la alfombra roja de los Premios Goya en Barcelona, entre ellos varios miembros del equipo del cortometraje animado ‘Carmela’, quienes exhibieron chapas con la consigna ‘Free Palestine’. La ceremonia, que celebra su 40 edición, comenzó la recepción de invitados a las 18:00 horas en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). El acto principal dará inicio a las 22:00, con la conducción del actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini. Según informó la prensa, la gala cuenta con la participación de un millar de profesionales del sector cinematográfico, la cultura y la política.

De acuerdo con la información publicada, más de 60 personalidades se encargarán de entregar los populares trofeos conocidos como ‘cabezones’. Entre ellas figura Karla Sofía Gascón, quien el año anterior no asistió al evento tras enfrentar críticas por publicaciones en redes sociales catalogadas como racistas. Pese a su ausencia, la película que protagonizaba, ‘Emilia Pérez’, estaba nominada en la categoría de Mejor Película Europea. Según consignó el medio, este año Gascón sí desempeñará un papel destacado durante la premiación.

El evento cuenta también con la participación de figuras del deporte, como la futbolista del F.C. Barcelona Alexia Putellas, dos veces distinguida con el Balón de Oro, quien entregará uno de los galardones. Tal como se ha reportado en anteriores ediciones, la ceremonia de los Goya no contará con la presencia de los Reyes de España. Por contra, sí asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no figura entre los asistentes.

Autoridades locales también están presentes en la entrega de premios. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se encuentran entre los representantes institucionales que asisten al evento, junto a otras personalidades del ámbito político y social. El medio detalló que la gala acoge un ambiente en el que confluyen tanto reivindicaciones sociales como expresiones artísticas y culturales.

La jornada de la alfombra roja marcó el comienzo del evento, en el que se percibe la diversidad de los invitados y la variedad de expresiones presentes, con figuras del cine, la música, el deporte y la política españolas. Según recogieron diferentes medios, el acto representa un punto de encuentro significativo para la industria cinematográfica nacional, reuniendo el talento y la proyección de referentes reconocidos tanto en el ámbito artístico como institucional.