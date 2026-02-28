El PP denuncia que Sánchez se invente un fondo soberano cuando ya tiene el ICO y pide cuentas al Gobierno

El Partido Popular ha cuestionado la creación del fondo soberano denominado 'España Crece' anunciado por el presidente Pedro Sánchez, argumentando que la existencia de instrumentos financieros como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hace innecesaria la puesta en marcha de una nueva herramienta de este tipo. Según informó Europa Press, el principal partido de la oposición ha presentado en el Congreso una serie de preguntas que buscan que el Ejecutivo aclare cuál es la diferencia real entre el fondo soberano anunciado y los mecanismos institucionales ya disponibles.

El medio Europa Press detalló que a mediados de enero Pedro Sánchez comunicó la constitución del fondo 'España Crece', concebido como uno de los continuadores de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU'. El objetivo planteado consiste en movilizar hasta 120.000 millones de euros dirigidos a sectores como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento, así como seguridad. Esta cuantía representa uno de los mayores compromisos asumidos por el Gobierno español en materia de desarrollo y transformación económica.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el Partido Popular manifestó dudas en torno a la eficacia y la necesidad de este nuevo fondo soberano. Entre los argumentos expuestos, el PP subraya el “bajo nivel de ejecución” registrado en los préstamos asociados al Plan de Recuperación y que, en su mayor parte, han sido gestionados a través del ICO. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la coincidencia entre esta baja ejecución y la creación del nuevo fondo despierta cuestionamientos sobre el propósito y la administración del instrumento propuesto.

El PP, según consignó Europa Press, solicita explicaciones en relación a las diferencias sustanciales entre 'España Crece' y las herramientas ya vigentes, como el ICO, preguntando si no resultaría más eficaz reforzar, adaptar o corregir los mecanismos anteriores en vez de poner en marcha uno nuevo. Otro de los puntos planteados por el Grupo Popular se centra en las garantías que el Ejecutivo prevé para asegurar la transparencia, el control parlamentario y la supervisión independiente. La preocupación expresada reside en que el fondo pueda estar dirigido a solventar fallos en la gestión de los fondos europeos previos, en vez de servir como un complemento real para las inversiones futuras.

En la batería de consultas registradas, el PP también se interesa por las características concretas que acompañarán la gestión de transparencia del fondo, pidiendo detalles sobre los sistemas de supervisión a aplicar y solicitando datos acerca de cómo el Gobierno prevé evitar que esta nueva medida se utilice de manera discrecional, escapando a los controles institucionales habituales, informó Europa Press.

Paralelamente, el Partido Popular ha planteado preguntas relacionadas con el denominado Fondo de Resiliencia Autonómica, gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, actualmente presidido por la exvicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El PP solicita un desglose de los proyectos financiados a través de dicho fondo, especificando la comunidad autónoma correspondiente, la cuantía formalizada y la posible acumulación de ayudas por parte de otras líneas gestionadas tanto por la administración general del Estado como por firmas públicas nacionales. Europa Press reportó que este interés por la distribución y la financiación busca esclarecer el destino de los recursos europeos y la complementariedad entre distintas fuentes de apoyo económico.

En el mismo ámbito de investigación, la formación de Núñez Feijóo ha pedido datos sobre el volumen exacto de préstamos europeos formalizados en las distintas líneas del Plan de Recuperación. El PP solicita la identificación de los beneficiarios y las cuantías asignadas en cada segmento del plan, en un intento por aumentar la claridad y el control sobre el uso de fondos europeos. Conforme a lo publicado por Europa Press, la oposición busca determinar si la creación de nuevos mecanismos aporta valor diferenciado respecto a los métodos actuales o si se trata de iniciativas que pueden provocar superposiciones y complicaciones administrativas.

Así, la demanda de explicaciones públicas y de cifras concretas se sitúa en el centro de la presión política ejercida desde la oposición, que insiste en la necesidad de que el Ejecutivo clarifique todos los aspectos relativos tanto al fondo soberano 'España Crece' como a la gestión de los recursos europeos asociados a los planes económicos vigentes.