El hijo del sah habla de "intervención humanitaria" de EEUU e Israel y pide a los iraníes "acabar la tarea"

Reza Pahlavi, heredero del último monarca iraní, reconoce ataques extranjeros sobre instalaciones del régimen, los define como ayuda para la población e insiste en que el desenlace depende de la movilización masiva y la fidelidad de las fuerzas armadas

Reza Pahlavi, hijo mayor del depuesto sah de Irán, incluyó en su reciente comunicación un llamado dirigido a Donald Trump. En su mensaje, el heredero al último trono persa pidió al presidente de Estados Unidos actuar con la “máxima cautela posible” para evitar que vidas civiles iraníes se pongan en peligro durante la ofensiva internacional actual. Según detalló el medio, Pahlavi reconoció el reciente ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre instalaciones clave del régimen en Teherán y otros puntos militares, definiendo esas operaciones como una forma de “intervención humanitaria” destinada a impactar los aparatos de represión estatal, y no a la nación iraní.

De acuerdo con lo informado, Reza Pahlavi destacó que la “ayuda prometida por el presidente de Estados Unidos al pueblo valiente de Irán ya ha llegado”, insistiendo en que esta acción internacional persigue “la maquinaria de muerte” de la República Islámica, excluyendo a la población y los intereses nacionales iraníes. El mensaje fue difundido a través de las redes sociales y señala un cambio de tono respecto al rol de actores externos en la coyuntura iraní.

El medio consignó también que Pahlavi consideró que el triunfo definitivo frente al régimen actual depende fundamentalmente de los propios ciudadanos iraníes. Hizo un nuevo llamado a las personas dentro del país, exhortándoles a “terminar la tarea” y subrayando la importancia de “volver a las calles” en un momento que calificó como decisivo en la disputa interna. Sostuvo que el desenlace de la situación no descansa en la acción extranjera sino en la movilización masiva y decidida de la población para confirmar el derrumbe de la República Islámica.

En sus declaraciones, el aspirante al trono persa pidió al pueblo de Irán mantenerse enfocado en “recuperar Irán” como objetivo último, recomendando por ahora que permanezcan “en sus hogares”, preserven la calma y la seguridad, y se mantengan alertas para actuar “en el momento oportuno”, comunicado que aseguró haría saber llegado el instante. Según publicó el medio, Reza Pahlavi se ha proyectado públicamente como figura opositora de referencia a raíz del resurgimiento de protestas y grandes manifestaciones recientes en el territorio iraní.

El mensaje incluyó, además, un pedido directo a las filas militares y agentes de seguridad iraníes. Según recogió el medio, Pahlavi instó a los altos mandos y miembros de las fuerzas de seguridad a ponerse del lado de Irán y la “gran nación iraní”, en lugar de continuar respaldando al aparato de poder de la República Islámica y a sus líderes actuales. El exiliado reiteró que, a su juicio, el régimen de los ayatolás está “colapsando” y exhortó a que estas fuerzas garanticen una transición “segura y estable”, advirtiendo que quienes permanezcan fieles a los dirigentes podrían verse arrastrados en la caída de un sistema “tambaleante”, en alusión directa al liderazgo de Ali Jamenei, líder supremo de Irán.

Tal como puntualizó el medio, Reza Pahlavi insistió en que la transición en Irán necesitaría de la colaboración de los cuerpos de seguridad estatales para que se produzca de manera ordenada y sin un derramamiento de sangre innecesario. Hizo hincapié en que el futuro del país y la posibilidad de reconstruir las instituciones democráticas pasan por la respuesta del pueblo a las convocatorias, así como por la lealtad que muestren las fuerzas armadas hacia los intereses nacionales antes que hacia los dirigentes del régimen.

Por último, el medio informó que Pahlavi expresó su reconocimiento al apoyo internacional recibido, pero reafirmó que para alcanzar un desenlace exitoso, “la tarea” final corresponde llevarla a cabo a los propios ciudadanos iraníes, apelando tanto a la unidad como a la vigilancia ante los próximos acontecimientos. Sostuvo que el pueblo de Irán tiene en Estados Unidos y el mundo libre a “aliados naturales”, y aseguró que la población no olvidará dicha ayuda en lo que describió como uno de los periodos más difíciles de la historia moderna del país.

