EEUU no tiene constancia de heridos estadounidenses en los ataques iraníes

CENTCOM informó que el daño generado tras los recientes ataques de Irán contra instalaciones estadounidenses ha resultado limitado y no ha interferido con las operaciones, según recogió la agencia Europa Press. Los mandos militares estadounidenses reafirmaron que las actividades de la denominada Operación Furia Épica continúan sin interrupciones, a pesar de la oleada de bombardeos en la región.

De acuerdo con Europa Press, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos indicaron no haber registrado ninguna víctima ni herido entre sus efectivos como consecuencia de los ataques lanzados por Irán. Los bombardeos se produjeron en el contexto de una represalia por parte iraní, tras acciones previas de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní. Un comunicado emitido por el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) señaló que “tras la oleada inicial de ataques de Estados Unidos y sus socios, las fuerzas del Mando Central se han defendido de cientos de ataques con misiles y drones. No hay constancia de víctimas ni heridos por combate estadounidenses”.

El mismo comunicado oficial añadió que los daños en las instalaciones estadounidenses han sido mínimos y permitieron mantener la continuidad operativa de la misión. En ese sentido, Europa Press detalló que la Operación Furia Épica no ha enfrentado alteraciones a causa de los acontecimientos recientes. Las fuerzas estadounidenses subrayaron que las medidas implementadas buscan garantizar la seguridad de su personal y asegurar la ejecución de los objetivos estratégicos en la zona.

Los ataques dieron inicio a las 1:15 hora de la costa este estadounidense (9:45 en Teherán y 7:15 en la España peninsular), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera la orden correspondiente, según reportó Europa Press. Las acciones tenían como fin atacar la estructura de seguridad iraní, centrándose de manera prioritaria en puntos identificados como amenazas inminentes para los intereses y el personal de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos sobre varios blancos, entre ellos el centro de mando y control de la Guardia Revolucionaria, infraestructuras de defensa antiaérea, lanzaderas de misiles y drones, además de aeródromos militares. Europa Press consignó que en las primeras fases de la operación fueron lanzados proyectiles desde diferentes plataformas, incluyendo ataques aéreos, terrestres y navales. Destacó la utilización, por primera vez en combate, de drones de ataque tipo Scorpion, diseñados como equipos de bajo coste.

El CENTCOM resaltó que la Operación Furia Épica representa “la mayor concentración regional de potencia de fuego estadounidense de la última generación”. Según difundió Europa Press, el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, explicó que “el presidente ha ordenado una acción audaz y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, marines, guardianes y guardacostas están respondiendo” y afirmó que las fuerzas estadounidenses están ofreciendo “un revés abrumador e implacable”. Cooper también citó al presidente Trump, subrayando que el objetivo de las operaciones es “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

Por otra parte, las autoridades iraníes reconocieron oficialmente el lanzamiento de un millar de proyectiles dirigidos contra posiciones militares estadounidenses ubicadas en varios países árabes de la región. Según información de Europa Press, el gobierno de Irán justificó estos ataques afirmando que se trató de objetivos militares legítimos, bombardeados en respuesta a la acción militar conjunta ejecutada por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní el sábado anterior.

Europa Press reportó que, desde el comienzo de la escalada, las fuerzas bajo el mando estadounidense han tenido que repeler cientos de ataques con misiles y drones en el área. En todo momento, los portavoces del CENTCOM sostuvieron que la prioridad ha consistido en salvaguardar vidas y mantener la capacidad de respuesta de las fuerzas desplegadas en la región.

El contexto de estos eventos refleja la gravedad de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, marcada por intercambios militares de alto impacto y un despliegue operativo significativo. Europa Press puntualizó que ambas partes continúan atribuyéndose golpes estratégicos y justificando sus acciones en el marco de las tensiones bilaterales actualizadas luego de los recientes bombardeos.