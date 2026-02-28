Diego Pablo Simeone: "Ganar 0-1 con gol de delantero, para ellos es diferente"

La participación de Julio Díaz en la acción final del partido frente al Real Oviedo fue uno de los momentos destacados según las declaraciones de Diego Pablo Simeone, quien subrayó el esfuerzo del futbolista del filial y valoró la importancia de que los jugadores del segundo equipo estén preparados para contribuir cuando el primer equipo lo requiera. El Espacio de prensa tras el encuentro sirvió para que el entrenador del Atlético de Madrid repasara los pormenores del triunfo obtenido en el estadio rival, cuyo gol decisivo anotó Julián Álvarez en el tiempo añadido, lo que sirvió para acabar con una racha sin marcar del delantero que se extendía durante cuatro meses y reforzar la búsqueda de estabilidad en la competición, de acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press.

Según consignó Europa Press, el técnico argentino expresó su satisfacción tanto por el rendimiento colectivo como por el aporte individual de Julián Álvarez, quien firmó el único tanto del partido. Simeone explicó que el equipo supo controlar más el juego en el segundo tiempo, logrando asentarse en campo contrario y desplegar una mejor versión respecto al primer periodo. Además, recordó que el marcador se mantuvo en vilo tras la anulación de un gol y valoró el triunfo “por lo que significa ganar 0-1 con gol de delantero, para ellos es diferente".

El entrenador enfatizó el beneficio que representa para el grupo sumar de tres en tres, en un contexto marcado por la necesidad de sumar regularidad en la Liga. En sus palabras recogidas por Europa Press, Simeone recalcó que la victoria resultaba relevante dada la reciente derrota del Villarreal, lo que permitía al Atlético acercarse en la clasificación y mantener el pulso con los equipos que lideran la tabla. Detalló además que el plantel venía de una seguidilla de partidos exigentes, lo que influyó en su decisión de rotar piezas y priorizar la gestión del esfuerzo físico de los futbolistas. En relación a esto, señaló: “Tuvimos que gestionar como gestionamos el partido, siempre pensando en tener gente fresca. Por suerte salimos bien. Fue un golazo”.

Durante la rueda de prensa, el técnico hizo referencia a la situación de Johnny Cardoso, quien debió abandonar el campo por una posible molestia física. Simeone aclaró que el jugador le manifestó que podría haber seguido, minimizando la gravedad del incidente y aportando tranquilidad sobre su estado.

Europa Press reportó que Simeone dedicó una mención especial al debut de Julio Díaz, futbolista del Atlético de Madrid B, quien participó activamente en la jugada previa al gol decisivo. El entrenador valoró el desempeño de Díaz y lo reconoció como un ejemplo de la importancia de contar con futbolistas del filial que se encuentren listos para ayudar al primer equipo en momentos clave.

Acerca de Julián Álvarez, autor del tanto definitorio ante el Real Oviedo, Simeone fue consultado por el periodo de sequía goleadora que atravesaba el delantero y destacó su relevancia en la plantilla. “Él es un jugador importantísimo, un jugador reconocido mundialmente, que le quieren un montón de equipos, lo tenemos nosotros y ojalá que pueda darnos todo lo que tiene”, declaró el entrenador argentino según reprodujo Europa Press. La anotación de Álvarez no solo significó resolver el partido sino que puede suponer un impulso anímico para el futbolista de cara a lo que resta de la temporada.

Simeone también comentó que la victoria ante el Real Oviedo llega antes de los compromisos de la Copa del Rey y la exigencia que representa repartir esfuerzos para sostener la competitividad en ambos frentes. Explicó que parte de la preparación consistió en administrar la carga de minutos para asegurar que el equipo conserve frescura en etapa de definiciones.

El medio Europa Press recogió que, más allá del resultado puntual, la valoración general del entrenador giró en torno a la necesidad de confirmar una continuidad en las actuaciones, clave para tener opciones de pelear por objetivos mayores en el torneo doméstico. Simeone expuso que acercarse en la clasificación luego de que otros rivales directos dejaran puntos era un objetivo prioritario y que la adaptación táctica durante los dos tiempos resultó determinante para mantener el control y asegurar los tres puntos.

Sobre las impresiones finales del partido, Simeone reiteró el valor de la actitud mostrada por los jugadores del primer y segundo equipo, insistiendo en que “Julio viene trabajando muy bien. Es importante para Fernando y los chicos del B, que están disponibles para lo más importante”. Esta respuesta subrayó la relevancia del trabajo de cantera en el esquema del club y la disposición de los jóvenes futbolistas para competir al máximo nivel cuando son llamados a participar.

El triunfo ante el Real Oviedo deja al Atlético de Madrid en una mejor posición para afrontar el siguiente tramo de la temporada, según lo reflejó Europa Press, con un clima interno optimista tras sumar unidades y romper la falta de goles de uno de sus delanteros de referencia. Simeone concluyó sus intervenciones reiterando la importancia del colectivo y la gestión del plantel como ejes fundamentales de la estrategia para las próximas jornadas.