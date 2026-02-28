Andrea Fuentes: "Ser mejor que ayer te puede llevar al oro, al que no queremos renunciar"

El equipo español de natación artística cerró el Campeonato Mundial de Singapur 2025 con una actuación que ha marcado un nuevo hito en la historia de esta disciplina para el país. Tras obtener nueve medallas —tres de oro, dos de plata y cuatro de bronce—, la seleccionadora nacional, Andrea Fuentes, enfatizó que el verdadero objetivo no se limita al podio olímpico, sino que reside en el crecimiento personal y colectivo, así como en la continua capacidad de inspirar e innovar dentro y fuera del agua. Así lo expuso durante una entrevista concedida a Europa Press en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, en Barcelona, según publicó el medio.

Según explicó Andrea Fuentes a Europa Press, aunque la meta declarada es aspirar al máximo galardón en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la ruta para conseguirlo pasa necesariamente por la mejora diaria y la colaboración entre las integrantes del equipo. “Lo que quiero recordarles a las nadadoras siempre es que, más allá de la presión interna y externa que sentimos, lo importante es que somos nosotros mismos y que lo que nos va a hacer crecer es ser mejores que ayer y que antes de ayer. Eso te puede llevar al posible oro, al que no queremos renunciar”, expresó la entrenadora, citada por el medio. Esta visión trasciende la mera búsqueda de resultados para poner en el centro el proceso de desarrollo y superación constante.

De acuerdo con Europa Press, Fuentes rememoró que, cuando era deportista, el equipo nacional logró la medalla de plata olímpica, seguida de un período de descenso en los resultados, del que posteriormente se recuperó con la obtención de un bronce en París 2024 en la modalidad por equipos. Este contexto histórico ayuda a entender el momento de ambición y trabajo en que actualmente se encuentra la selección, que fija su mirada en avanzar hacia logros aún mayores, pero sustentados sobre una base de crecimiento sólido y sostenido.

La entrenadora indicó que el equipo ha diseñado un plan concreto encaminado a los Juegos de 2028. La programación contempla la selección y mejora de ciertas rutinas, algunas de las cuales espera mantener hasta la cita olímpica, mientras introduce cambios prácticos de acuerdo con el volumen de coreografías y la estrategia competitiva. “Ahora tengo dos que van a durar hasta el Mundial y una que cambiaremos el año que viene, pero ya será la olímpica”, especificó Fuentes, según reportó Europa Press.

El enfoque de la seleccionadora también aborda la gestión de la motivación tras alcanzar el éxito. Tal como recogió Europa Press, Fuentes reflexionó que resulta más costoso en términos energéticos mantenerse en la cima que escalar hasta ella. “Gasta mucho más la batería ganar que subir. Una vez estás arriba solo te queda empeorar o mantenerte, y mantenerte es muy aburrido”, señaló. Por este motivo, insiste en que la autoexigencia debe centrarse en la propia evolución, en el aporte de inspiración y en enfrentarse a retos que trasciendan los límites conocidos hasta entonces. En sus palabras, “en un deporte ‘ilimitado’ y en la mente ‘más todavía’, siempre se puede llegar ‘un poco más allá’”.

La dinámica diaria del equipo, conforme describió la entrenadora catalana a Europa Press, busca canalizar esa inquietud competitiva a través de entrenamientos exigentes y retos que potencien tanto el desempeño deportivo como la fortaleza mental. Fuentes compartió que, tras un entrenamiento particularmente duro, el grupo logró avances mucho mayores de lo anticipado, subrayando la importancia de cómo se plantea cada desafío: “Los retos son divertidos; las amenazas dan miedo”, manifestó.

Uno de los nombres destacados en este proceso de renovación es Iris Tió, que sumó tres medallas de oro en el Mundial de Singapur. Fuentes recordó haber identificado su potencial desde muy pequeña, recomendándole cultivar su autenticidad y distinguirse por su singularidad. Según relató Europa Press, la entrenadora subrayó la ambición de Tió, quien al ser preguntada sobre su siguiente objetivo tras lograr los tres oros, respondió que desea convertirse en la mejor de la historia. Esta mentalidad, explica Fuentes, debe ir acompañada de un equilibrio emocional que le permita gestionar tanto el triunfo como la expectativa futura o las eventuales derrotas. Así, la entrenadora reconoce que “ese dolor de la pequeña pérdida nos servirá para disfrutar más la siguiente ganancia. Todo es un viaje. Estás en un pico, bajarás en algún momento, pero volveremos a subir”.

El vínculo entre la entrenadora y las nadadoras se construye sobre la retroalimentación. Fuentes aseguró que cuando ella invierte en la motivación del equipo, obtiene una respuesta que impulsa al grupo hacia adelante. De acuerdo con sus palabras citadas por Europa Press, “si yo no trabajo su motivación, no puedo esperar que esté motivada. Cuando inviertes en eso, te lo devuelve y así vamos hacia arriba”. Además, no descarta la posibilidad de que Iris Tió la supere como máxima medallista olímpica del país en la especialidad, afirmando: “Sí, ojalá. Que el alumno gane al maestro. Ojalá pueda ayudarla a ganar más de las que yo gané. Y sí, también las contaré como mías”.

Ante la mirada puesta en el ciclo olímpico hacia 2028, Fuentes matizó que, por encima de los resultados, prefiere que tanto ella como su equipo puedan sentir que han sido su mejor versión personal y colectiva. “Sinceramente, firmaría el sentir que hemos sido nuestra mejor versión. Si puedo decirte oro, me encantaría. No renuncio a él. Pero sobre todo quiero que disfruten al máximo del viaje, que salgan volando con alas y no con pesos en la mochila. Que sean su mejor versión. Y yo la mía, si puedo”, concluyó durante la entrevista según reportó Europa Press.

Andrea Fuentes, además de su papel como entrenadora al frente del equipo, es autora del libro ‘Mentalidad, propósito y pasión’, publicado por Espasa, en el que narra parte de la mentalidad que la llevó tanto a la élite mundial como a la dirección técnica, y que ahora trata de imprimir en las nuevas generaciones de deportistas. La selección española, tras superar su mejor registro de medallas en el entorno internacional, afronta el reto de mantener e incrementar su nivel, tanto en lo personal como en lo deportivo, con la mira puesta en la excelencia diaria como camino hacia la meta olímpica.