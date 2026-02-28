Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, Mejor Sonido en los Premios Goya 2026 por 'Sirat'

La nominación del equipo formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas a los premios Oscar como Mejor Sonido por su trabajo en la película ‘Sirat’ no solo representa una aspiración a convertirse en el primer grupo exclusivamente femenino en obtener el galardón de la Academia de Hollywood, sino que da continuidad al reciente reconocimiento recibido en España. Según consignó el medio, estas profesionales obtuvieron este sábado el Premio Goya 2026 en la misma categoría, consolidando su posición en la industria y marcando un precedente en el ámbito técnico del cine español.

El medio reportó que la edición número 40 de los premios Goya, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, reconoció a Villavieja, Casanovas y Praderas con el galardón al Mejor Sonido por su labor en ‘Sirat’. La ceremonia tuvo lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), reuniendo a los principales representantes del séptimo arte español para celebrar las producciones más destacadas del año.

En la categoría de Mejor Sonido, donde el equipo de ‘Sirat’ resultó ganador, competían además otros profesionales del sector. Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia aspiraban al premio por su trabajo en ‘El cautivo’. También se encontraban nominadas Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera por ‘Los Domingos’. Además, Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia participaban por ‘Los Tigres’, mientras que Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo integraban la terna finalista por la película ‘Sorda’. Así lo detalló la fuente, resaltando la amplia variedad de nombres reconocidos en el área de sonido.

La obtención del Premio Goya por parte de Villavieja, Casanovas y Praderas constituye un logro singular: es la primera vez que un equipo conformado únicamente por mujeres se alza con el máximo reconocimiento español a la excelencia técnica en la categoría de sonido. Según publicó la fuente, este hecho marca un hito en la historia de los Goya y del audiovisual nacional, donde tradicionalmente la presencia femenina en departamentos técnicos ha sido minoritaria.

El trabajo realizado por las tres galardonadas en ‘Sirat’ ha llamado la atención tanto de la industria nacional como internacional, al punto de resultar nominado también a los premios Oscar. El medio explicó que, de lograr el galardón otorgado por la Academia de Cine de Hollywood, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas podrían convertirse en el primer equipo exclusivamente femenino en obtener dicho reconocimiento en la categoría de sonido, replicando la hazaña lograda en los Goya.

La ceremonia de entrega de los Premios Goya, que este año alcanzó su cuadragésima edición, es considerada el evento más relevante para el cine español y reúne a destacados representantes de la industria, así como a nuevos talentos. La sede en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona permitió desarrollar la gala en un entorno emblemático, según detalla la fuente.

Con el reconocimiento obtenido en la última edición de los premios Goya, la labor técnica y artística en ‘Sirat’ pone de relieve el trabajo de equipos femeninos en esferas tradicionalmente dominadas por hombres, según reportó el medio. La nominación a los Oscar, además, expande la visibilidad de este tipo de iniciativas en el contexto internacional, abriendo nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo para profesionales y producciones del cine español.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, responsable de los Premios Goya, refuerza con esta celebración la importancia de la diversidad y la equidad de género dentro de las distintas áreas del sector audiovisual. De acuerdo con lo publicado por la fuente, el avance hacia una mayor representatividad femenina en áreas técnicas se refleja en el reconocimiento otorgado a Villavieja, Casanovas y Praderas, quienes ahora afrontan la etapa internacional en los premios Oscar, donde aspiran a consolidar su hazaña.