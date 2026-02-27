Una milicia iraquí pide a sus combatientes prepararse para una "guerra de desgaste" si EEUU ataca Irán

La dirección política de Kataib Hezbolá se ha dirigido expresamente al Gobierno semiautónomo del Kurdistán iraquí para advertirle sobre las repercusiones de colaborar con fuerzas extranjeras. Según informó el grupo, cualquier apoyo por parte de las autoridades kurdas a una eventual ofensiva internacional contra Irán acarrearía responsabilidades adicionales que podrían afectar a su “seguridad y futuro”. De acuerdo con el comunicado citado por la plataforma de noticias, el Ejecutivo radicado en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, todavía no ha hecho público ningún posicionamiento frente a estas advertencias.

La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá ha solicitado a sus combatientes que estén preparados para una “guerra de desgaste” en caso de que Estados Unidos active una ofensiva militar contra Irán. Esta petición ocurre en medio de las amenazas recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, y mientras continúan las negociaciones para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo nuclear con Teherán, según consignó la plataforma de noticias. Kataib Hezbolá subrayó la importancia de que todos los miembros del grupo permanezcan alertas, advirtiendo sobre la posibilidad de un conflicto prolongado, cuyas consecuencias superarían las previsiones de Washington.

En un comunicado citado por el medio, la milicia expresó: “En medio de las amenazas y el despliegue militar de Estados Unidos, que supone una peligrosa escalada regional, subrayamos la necesidad de que todos los muyahidín se preparen para una guerra de desgaste que podría ser de larga duración, excediendo los cálculos de la Administración estadounidense”. Además, el texto enfatiza que “si el maligno Estados Unidos enciende la llama de la guerra en la región, sufrirá enormes pérdidas que no podrán ser contenidas o compensadas”. El mensaje pretende involucrar a otros actores políticos regionales, solicitando a las autoridades del Kurdistán iraquí mantenerse al margen de cualquier acción militar contra Irán.

El medio también detalló que el presidente Donald Trump ha sugerido la posibilidad de ejecutar un “ataque limitado” sobre Irán como vía de presión en las negociaciones. El jueves pasado, en Ginebra, Suiza, representantes de ambos gobiernos se reunieron con mediación de Omán para una tercera ronda de conversaciones diplomáticas. Mientras tanto, Irán ha insistido en que cualquier agresión sería respondida de manera “decisiva” por parte de sus fuerzas armadas, considerando estas acciones como un acto de agresión directa. Teherán sostiene que su programa nuclear persigue únicamente fines pacíficos.

El mandatario estadounidense vinculó en primera instancia sus amenazas a la represión de las recientes protestas en Irán, pero posteriormente centró sus advertencias en el desarrollo nuclear del país asiático, según reportó el medio. Cabe recordar que en junio de 2025 se registraron bombardeos coordinados de fuerzas israelíes y estadounidenses en territorio iraní, acción que dejó más de 1.100 personas fallecidas y deterioró de manera significativa los avances logrados en el diálogo diplomático.

Nueva información recogida por la plataforma de noticias refiere que Irán mantiene profundas reservas ante la idea de retomar cualquier proceso de conversaciones con Estados Unidos. Esta reticencia se explica por la ofensiva militar referida, que ocurrió en plena etapa de discusión diplomática entre ambas naciones. El acuerdo nuclear original, alcanzado en 2015 por ambas partes, se había debilitado severamente tras la retirada unilateral de Washington en 2018, decisión tomada por la Administración Trump.

A lo largo de los últimos meses, tanto Teherán como Washington han intercambiado declaraciones sobre la posible reanudación de las negociaciones, aunque la tensión continúa en ascenso como resultado de los recientes incidentes militares y el endurecimiento de la retórica. La incertidumbre sobre los pasos que podrían seguir ambos gobiernos sigue presente, mientras que organizaciones armadas y actores regionales permanecen atentos a la evolución de los acontecimientos y a eventuales órdenes de movilización.