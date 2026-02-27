Todas las claves para no perderte un detalle de la gala de los Goya de este sábado

El regreso de la ciudad de Barcelona como sede de la gran gala del cine español marca un hecho que no ocurría desde hace 26 años, cuando la ciudad condal acogió los Premios Goya en una ceremonia que coincidió con el cumpleaños del entonces Príncipe Felipe. Según informó la plataforma noticiosa, este sábado el Centre de Convencions Internacional de Barcelona recibirá la 40ª edición de la entrega, en un evento que reúne a las figuras más relevantes de la industria y que cuenta con la presencia de personalidades de otros ámbitos, como la futbolista Alexia Putellas y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El medio detalló que esta edición será conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, quienes se suman al grupo de presentadores ilustres de años anteriores como Los Javis, Ana Belén, Maribel Verdú y Leonor Watling. La gala celebrará a los profesionales del cine español y contará con una nutrida asistencia del sector audiovisual catalán, incluyendo a figuras como Eduard Fernández, Laia Costa, Anna Castillo, Miki Esparbé, Enric Auquer, Carlos Cuevas, Clara Segura, Leticia Dolera, Silvia Abril y Michelle Jenner.

De acuerdo con lo publicado, los máximos reconocimientos de la noche se disputarán especialmente entre ‘Los Domingos’, que con trece nominaciones lidera la lista de candidaturas, y ‘Sirat’, con once. Otras películas destacadas por su número de opciones al galardón incluyen ‘Maspalomas’ con nueve, ‘La Cena’ con ocho, y tanto ‘Sorda’ como ‘El Cautivo’ con siete nominaciones cada una. La película ‘La Cena’ también compite, junto a las mencionadas, en la categoría más importante de Mejor Película, además de ‘Sorda’. Para Mejor Dirección figuran nombres como Alauda Ruiz de Azúa por ‘Los Domingos’, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por ‘Maspalomas’, Carla Simón por ‘Romería’, Oliver Laxe por ‘Sirat’ y Albert Serra por ‘Tardes de Soledad’.

El evento transmitido por RTVE incluye la entrega de los principales premios de la cinematografía nacional y un apartado especial para el cine documental. Según consignó el medio, los filmes nominados a Mejor Película Documental son ‘Tardes de Soledad’ de Albert Serra, ‘Flores para Antonio’ de Isaki Lacuesta y Elena Molina, ‘Todos somos Gaza’ de Hernán Zin, ‘The Sleeper. El Caravaggio perdido’ de Álvaro Longoria, y ‘Eloy de la Iglesia. Adicto al cine’ de Gaizka Urresti.

Entre las actuaciones musicales programadas tendrán presencia artistas como Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina, Ángeles Toledano y la misma Rigoberta Bandini. El medio también reportó que la premiación incluirá el Goya de Honor para Gonzalo Suárez, reconocido cineasta, escritor y periodista, cuya carrera se extiende por varias disciplinas y décadas. Este galardón se debe a su trayectoria en el ámbito del cine, la literatura y el periodismo.

La actualidad y temas sociales también se reflejan en la ceremonia: cinco asociaciones propalestinas han convocado a los nominados, presentadores y asistentes a mostrar su apoyo a la causa palestina portando chapas con el mensaje ‘Free Palestine’ y han instado de manera explícita a exigir un embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel, según reportó la fuente original. En el mismo sentido, se ha divulgado el lema ‘¡Viva Palestina libre!’ para elevar la visibilidad de sus reivindicaciones durante el evento.

El listado de quienes entregarán los galardones incluye a Rossy de Palma, Paco León, Victoria Luengo, Amaia Romero, Natalia de Molina, Karla Sofía Gascón, Irene Escolar, Toni Acosta, Leonor Watling, ‘El Langui’, Arturo Valls y Miguel Herrán, junto a la ya mencionada Alexia Putellas. La futbolista de FC Barcelona realizará una de las entregas más esperadas de la noche, según resaltó el medio.

La escena musical de la gala se verá enriquecida por la actuación de artistas que también compiten en la categoría de Mejor Canción Original. Este rubro cuenta con candidatos como Víctor Manuel, quien recibe su primera nominación por el tema ‘Y mientras tanto, canto’ para ‘La Cena’. En esta categoría también compiten Leyva con ‘Hasta que me quede sin voz’, Blanca Paloma con ‘Caminar el tiempo’ y Alba Flores junto a Silvia Pérez Cruz por ‘Flores para Antonio’.

Susan Sarandon será homenajeada en la gala con el Goya Internacional, un reconocimiento que en los años anteriores han recibido figuras como Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. Esta distinción subraya el interés de la academia por estrechar lazos con figuras internacionales y destacar las aportaciones globales al séptimo arte.

En el contexto de la gala, la presencia de representantes institucionales quedará limitada a Pedro Sánchez y Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Los Reyes no participarán esta vez, siguiendo una tendencia de los años recientes en los que su asistencia ha dejado de ser habitual. La pareja de actores internacionales Penélope Cruz y Javier Bardem, por su parte, no confirmó oficialmente su asistencia, lo que genera expectación sobre quiénes caminarán por la alfombra roja, según reportó el medio.

El evento, caracterizado por la amplia presencia de cineastas, intérpretes y profesionales del sector, ocupa un espacio central en la vida cultural española, donde compiten varios títulos en categorías repetidas como Mejor Dirección y Mejor Película. En esas compiten simultáneamente ‘Los Domingos’, ‘Maspalomas’ y ‘Sirat’, reflejando el aprecio de la academia por el nivel alcanzado por dichas producciones.

La gala de los Goya en Barcelona este año enfatiza tanto la competitividad del cine nacional como la proyección internacional de la industria, afianzando la importancia de estos premios a lo largo de sus cuatro décadas de historia.