Rey asiste este miércoles a Dos Hermanas y a la inauguración de la exposición 'Cayetana. Grande de España'

Usuarios del Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla presentarán ante el rey Felipe VI las distintas iniciativas que desarrollan para reforzar su autonomía y participación social. Durante su recorrido, compartirán ejemplos de estimulación, actividades grupales, talleres, huerto adaptado y deporte. La Casa Real ha señalado que la visita busca aumentar la visibilidad del trabajo diario a favor de la inclusión, así como mostrar cómo las instituciones apoyan los derechos de las personas con discapacidad. Según detalló el medio Europa Press, este miércoles tendrá lugar la visita oficial del monarca a Dos Hermanas, seguida de su participación en un acto cultural importante en Sevilla capital.

De acuerdo con la información difundida por la Casa Real, el rey Felipe VI comenzará la jornada en Dos Hermanas, donde será recibido en el Ayuntamiento por la corporación municipal. Autoridades locales han manifestado a Europa Press el significado que reviste esta visita para la localidad, resaltando la constante relación institucional mantenida con la Casa Real. Tras este saludo protocolario, el monarca se trasladará a las instalaciones de Aspace Sevilla.

Aspace, tal como ha comunicado a través de un documento oficial, considera que la presencia del jefe del Estado representa un reconocimiento explícito hacia el esfuerzo del movimiento asociativo que impulsa el centro. Explican que su labor se centra en promover la independencia y participación social de quienes padecen parálisis cerebral y otras discapacidades asociadas. Los integrantes del centro tienen previsto explicar al monarca las distintas acciones que desarrollan, que abarcan desde programas de estimulación y formación grupal, hasta la gestión de huertos adaptados y la promoción de la actividad física entre los usuarios.

El mismo comunicado de Aspace señala que la visita de Felipe VI simboliza el respaldo de las instituciones españolas en la integración y visibilidad de quienes forman parte del colectivo con discapacidad. Subrayan que estas actividades buscan eliminar barreras sociales y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

La jornada del rey proseguirá en Sevilla capital, donde asistirá a la inauguración de la exposición ‘Cayetana. Grande de España’, según detalló Europa Press. La muestra, alojada en el Palacio de las Dueñas, conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana FitzJames Stuart, duquesa de Alba. Este evento cultural está organizado por la Fundación Casa de Alba y estará disponible para el público hasta finales de agosto.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la exposición reúne cerca de 200 piezas representativas de la vida y legado de la duquesa de Alba. Entre los objetos seleccionados se encuentran obras artísticas, vestidos de alta costura, fotografías, elementos personales y correspondencia. El objetivo de la muestra es ofrecer un recorrido exhaustivo por el perfil público y privado de Cayetana FitzJames Stuart, destacando su huella en la historia contemporánea de España.

En distintas declaraciones recogidas por Europa Press, la Fundación Casa de Alba expuso que la muestra persigue ensalzar la figura de la duquesa desde distintas perspectivas, acercando al visitante a los múltiples ámbitos en los que Cayetana FitzJames Stuart desarrolló su actividad a lo largo de su vida.

Durante la jornada, las intervenciones del rey Felipe VI en los distintos escenarios —tanto en el ámbito social, en el centro Aspace Sevilla, como en el cultural, en el Palacio de las Dueñas— se enmarcan en una agenda que pone el foco en la inclusión y en el reconocimiento de figuras relevantes de la historia reciente, puntualizó el medio Europa Press.

La visita del monarca a Dos Hermanas constituye un acontecimiento significativo para la comunidad local, que según fuentes municipales recogidas por Europa Press, percibe el acto como una distinción para la ciudad y un refuerzo de la colaboración institucional con la Casa Real. Las autoridades locales destacaron además el compromiso existente hacia la mejora de los servicios para las personas con discapacidad, una prioridad que comparten con las entidades del tercer sector.

En Sevilla, la apertura de la exposición dedicada a la duquesa de Alba refuerza la oferta cultural de la ciudad. Según la Fundación Casa de Alba, el evento representa una oportunidad para acercar la figura de Cayetana FitzJames Stuart al público general, a través de un repertorio de piezas personales, artísticas y documentales seleccionadas para ilustrar tanto su vida privada como su papel social.

Aspace Sevilla, por su parte, recalca en su comunicado facilitado a Europa Press que la jornada representa un momento de gran valor para las familias y para la plantilla que diariamente acompaña los procesos de autonomía e integración social de sus usuarios. La entidad sostiene que visitas institucionales de esta envergadura ayudan a sensibilizar a la sociedad y abren espacios de interlocución directa entre los beneficiarios y los representantes del Estado.

La exposición ‘Cayetana. Grande de España’ permanecerá abierta hasta finales de agosto, permitiendo el acceso de visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer la trayectoria personal y social de una de las figuras más emblemáticas del siglo XX en España, de acuerdo con la información difundida por Europa Press.