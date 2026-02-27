Prosegur gana 119 millones de euros en 2025, un 52,8% más, y supera las metas previstas

El flujo de caja operativa de Prosegur ascendió a 301 millones de euros en 2025, cifra que contribuyó, junto con el incremento del Ebita y una reducción en la deuda neta, a fortalecer la posición financiera de la multinacional y a dar soporte a una propuesta de dividendo de 90 millones de euros para sus accionistas. El crecimiento de todos los segmentos clave y la mejora de los resultados en diversas regiones incidieron en los resultados del ejercicio, según los detalles ofrecidos por la propia empresa. Prosegur informó que obtuvo un beneficio neto consolidado de 119 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento del 52,8% respecto al año anterior, superando los objetivos previstos para el periodo.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, las ventas totales en 2025 alcanzaron los 4.930 millones de euros, cifra que supone un incremento del 10% respecto al desempeño de 2024. Al ajustarse el impacto de las divisas, este aumento se traduce en un avance del 0,5% en términos comparables. Prosegur recalcó el incremento de ventas en todas las áreas geográficas en las que está presente, con la excepción de Latinoamérica, donde experimentó una contracción del 5%. En Europa, la compañía alcanzó un crecimiento cercano al 5% medido en euros, mientras que en el resto de los mercados obtuvo una mejora cercana al 10,1%.

El análisis por unidades de negocio expuso variaciones significativas entre las diferentes líneas. Según publicó Prosegur, el crecimiento orgánico de su filial Prosegur Cash fue del 5,3% durante 2025. En el segmento de Security, la facturación aumentó un 12% y registró un máximo histórico de 2.604 millones de euros en ventas. Por su parte, el área de Alarms registró un crecimiento cercano al 29%.

En el ámbito de los resultados financieros operativos, el Ebita de Prosegur reflejó una subida del 8,9%, hasta los 357 millones de euros, durante el ejercicio. Además, la empresa informó que la deuda neta al cierre del año mostró una reducción, que junto con los datos de generación de caja, sustentaron la propuesta de abonar 90 millones de euros en dividendos a los accionistas. Esta cifra, según resaltó la multinacional, representa el compromiso hacia una política de remuneración sostenible y está respaldada por la solidez de su generación de caja.

La evolución positiva en los principales indicadores llevó a la compañía a superar todas las metas operativas y financieras definidas para el periodo, tal como reportó Prosegur. La fortaleza alcanzada en sus líneas de negocio y en las regiones clave reforzó su posición en el mercado y permitió presentar resultados récord tanto en ingresos operativos como en rentabilidad neta, a pesar de los efectos adversos derivados de las fluctuaciones en las divisas, especialmente relevantes en algunos de sus mercados en Latinoamérica, donde las ventas no alcanzaron los registros positivos observados en Europa y otras regiones.

El informe difundido por la empresa subrayó el peso del desarrollo orgánico en las distintas actividades, haciendo especial hincapié en los avances logrados en Security y Alarms, que aseguraron el mayor crecimiento porcentual del año. La compañía detalló que el desempeño financiero registrado en 2025 refuerza sus perspectivas para ejercicios futuros y se enmarca en la estrategia global de enfocarse en regiones y segmentos de actividad con mayores oportunidades de expansión y rentabilidad.

En la presentación de estos resultados, Prosegur atribuyó los progresos a la optimización interna, la mejora del entorno operativo y la capacidad de adaptación a contextos económicos de volatilidad, aspectos que hicieron posible, según el medio, superar expectativas en cuanto a ingresos y sostenibilidad del negocio.