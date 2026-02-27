Mueren cinco personas en un ataque contra una mezquita en el noroeste de Nigeria

A pesar del patrullaje permanente en áreas próximas a Dadin Kowa, la sensación de seguridad sigue afectada entre los residentes, quienes observan con inquietud el incremento de incidentes armados. Según consignó The Premium Times, la noche del miércoles se registró un ataque contra una mezquita en este distrito del estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria. El hecho ocurrió durante el rezo, cuando varios agresores irrumpieron en el recinto dejando un saldo de al menos cinco personas fallecidas y tres heridas.

De acuerdo con The Premium Times, los responsables del ataque escaparon hacia una zona boscosa poco después de perpetrar la agresión. La policía estatal, dirigida por el portavoz Bashir Usman, informó al medio que tras el incidente se desplegó un operativo especial con el objetivo de restablecer el orden y buscar a los autores. Hasta el momento, ninguna organización armada ha reivindicado el asalto, aunque las investigaciones continúan y las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda incrementarse.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto donde Kebbi ha enfrentado otros ataques recientes. Según detalló The Premium Times, solo una semana antes del asalto en Dadin Kowa, una serie de ataques atribuidos a presuntos miembros del grupo Lakurawa, vinculados a la organización Estado Islámico, dejó cerca de 35 muertos en la localidad de Arewa, en la misma región. Estos incidentes generan preocupación tanto en la población local como entre las fuerzas de seguridad.

El fenómeno de la inseguridad y los ataques armados en Nigeria, reportado por The Premium Times y otros medios internacionales, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Inicialmente, los ataques de grupos como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental (ISWA) se concentraron en el noreste del país, pero los reportes recientes muestran que el norte y noroeste también han comenzado a registrar incidentes violentos similares a los de otras zonas tradicionalmente afectadas.

Las autoridades han reforzado la presencia policial con patrullas adicionales y puestos de control cerca de lugares sensibles como templos y espacios públicos. Voceros policiales mencionaron a The Premium Times que se prioriza la protección de la población, mientras continúan las pesquisas para identificar a los autores y clarificar sus motivaciones. Como parte de la estrategia, la policía mantiene contacto directo con líderes religiosos y comunitarios para recabar información relevante y ofrecer apoyo a las víctimas y familias afectadas.

El temor ante los ataques en lugares de culto ha impulsado a las comunidades a solicitar mayor resguardo y mejores recursos de seguridad. De acuerdo con The Premium Times, líderes comunitarios han pedido refuerzos adicionales en las áreas expuestas, y representantes de organizaciones civiles locales advierten sobre el riesgo de expansión de los grupos armados hacia zonas donde los controles estatales son menos efectivos.

El propio The Premium Times alertó sobre las posibles consecuencias de esta tendencia en el norte de Nigeria. La recurrencia de acciones violentas podría extender este fenómeno y tener repercusiones graves tanto para la estabilidad regional como para la convivencia entre diferentes comunidades. Expertos citados por el medio reiteraron la importancia de responder con coordinación entre fuerzas de seguridad nacionales y gobiernos locales, buscando frenar la penetración de estos grupos y recuperar la confianza entre la población.

Según indicó la policía estatal a The Premium Times, las familias de las víctimas y los heridos reciben asistencia médica y atención psicológica tras el ataque. Mientras tanto, las investigaciones avanzan, no se descartan nuevas capturas ni operativos en sectores próximos a la zona afectada. Las autoridades continúan evaluando la situación y ajustan las estrategias de vigilancia para anticipar posibles nuevos episodios violentos.