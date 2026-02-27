México cree que hay cuatro posibles sucesores de 'El Mencho' en el Cártel Jalisco Nueva Generación

Durante la conferencia matutina realizada en Sinaloa, el ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, expuso que la Secretaría de Seguridad ha centrado la investigación en la identificación de cuatro posibles líderes que podrían ocupar el lugar dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’. García Harfuch indicó que aunque existen varios perfiles bajo observación, dos figuran como más viables para liderar la organización en la etapa posterior al deceso de Oseguera Cervantes. La declaración se produjo durante la rueda de prensa encabezada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, según detalló la agencia Europa Press.

De acuerdo con información consignada por Europa Press, el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes fue resultado de un operativo conjunto del Ejército, y derivó en una serie de conjeturas respecto a la estructura de mando dentro del CJNG. El gobierno federal ha evitado revelar la identidad de los principales candidatos en la investigación oficial, sin embargo, desde las primeras horas posteriores al operativo, medios nacionales han citado a varias figuras que han ganado peso en el contexto de sucesión.

Entre los posibles sucesores, la prensa mexicana ha dado a conocer el nombre de Juan Carlos Valencia González, identificado también como ‘El 03’. Valencia González ha sido señalado como el hijastro de ‘El Mencho’ y es considerado uno de los candidatos con mayor posibilidad de asumir el liderazgo, tanto por lazos familiares como por la experiencia demostrada en el manejo operativo de la estructura criminal. La agencia Europa Press añadió que Estados Unidos mantiene una recompensa activa de cinco millones de dólares para quien aporte información relevante que lleve a la captura de Valencia González.

No obstante, las circunstancias familiares de Valencia González no garantizan una transición directa en el mando, de acuerdo a diversos analistas consultados y a las fuentes citadas por Europa Press. La muerte de varios integrantes de la familia Oseguera y la detención de otros han contribuido a un escenario en el que el linaje ya no define por sí mismo la sucesión en el liderazgo del cártel.

La lista de posibles reemplazos, recogida por la prensa especializada y retomada por Europa Press, incluye a otros operadores de alto rango. Entre ellos figura Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como ‘El Sapo’, quien ha ocupado diferentes posiciones estratégicas dentro de la estructura del cártel. También aparece Audias Flores Silva, apodado ‘El Jardinero’, identificado por autoridades de ambos lados de la frontera como responsable de la administración de rutas y operaciones en áreas clave de la organización.

Además, Ricardo Ruiz Velasco, identificado con el alias de ‘Doble R’, ha ganado notoriedad en círculos de seguridad pública y organismos de inteligencia por su presunto control en zonas catalogadas como prioritarias para el trasiego de droga y la administración de recursos humanos del CJNG. Otra figura incluida en las investigaciones es Heraclio Guerrero Martínez, apodado ‘Tío Lako’, quien se perfila como uno de los mandos cercanos a la cúpula, de acuerdo a reportes citados por Europa Press.

La complejidad en el proceso de transición interna dentro del CJNG se relaciona con el vacío de poder generado tras la muerte de ‘El Mencho’, lo que, según expertos citados por la prensa mexicana y Europa Press, podría detonar pugnas entre las distintas facciones y figuras que han ido consolidando influencia propia en los años recientes. Las investigaciones abiertas por las autoridades buscan monitorear los movimientos y eventuales disputas de estos posibles sucesores, ante la expectativa de fragmentación o reacomodo entre los liderazgos del cártel.

El contexto internacional también se mantiene atento: la recompensa ofrecida por el gobierno estadounidense para la captura de Juan Carlos Valencia González se suma a los esfuerzos de colaboración bilateral en materia de seguridad y extradición, según lo reportado por Europa Press. Si bien ninguna autoridad mexicana ha precisado la situación legal ni el paradero de los candidatos contemplados, la coordinación entre agencias de ambos países sigue vigente en la estrategia para desmantelar la estructura de mando del CJNG.

Europa Press reiteró que el CJNG, bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, había consolidado su posición como uno de los principales grupos delictivos, tanto en México como en el ámbito internacional, ocupando el puesto de la tercera organización criminal más poderosa del mundo, de acuerdo a evaluaciones de organismos multilaterales citados por la prensa nacional. El desenlace del operativo militar ejecutado el fin de semana pasado y la reacción de los distintos actores involucrados marcarán las decisiones que determinarán la gobernanza interna del cártel en el corto y mediano plazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en declaraciones recientes el compromiso del gobierno federal en el combate a la criminalidad organizada y en la persecución de los principales operadores y líderes, destacó Europa Press. El gabinete de seguridad nacional mantiene reuniones itinerantes en diferentes lugares del país, en este caso Sinaloa, con el objetivo de fortalecer las estrategias de inteligencia y respuesta frente al reacomodo de estructuras en las organizaciones criminales.