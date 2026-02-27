Meta denuncia a varios anunciantes fraudulentos en Brasil y China que utilizaban el 'cebo de famosos'

Meta ha emprendido acciones legales contra una serie de anunciantes fraudulentos localizados en Brasil y China que utilizaban imágenes de famosos para dirigir a los usuarios a sitios webs engañosos para compartir información personal o enviar dinero.

Los anunciantes engañosos empleaban una práctica conocida como 'cebo de famosos', por la que utilizaban la imagen de una figura pública para engañar a los usuarios y dirigirlos a webs fraudulentas donde les pedían datos personales o una cantidad de dinero.

Frente a este tipo de estafas, Meta anunció el pasado mes de marzo la implementación de tecnología de reconocimiento facial para proteger a estas figuras públicas dentro de la Unión Europea y Reino Unido.

Ahora, Meta ha denunciado a los anunciantes brasileños Vitor Lourenço de Souza y Milena Luciani Sanchez, que usaban imágenes y audios editados para promocionar productos saludables engañosos; y B&B Suplementos e Cosméticos, Brites Academia de Treinamento, Daniel de Brites Macieira Cordeiro y José Victor de Brites Chaves de Araújo, que recurrieron a 'deepfakes' de un médico conocido para publicitar medicinas sin regular y cursos que enseñaban estas técnicas.

Por otra parte, la empresa china Shenzhen Yunzheng Technology utilizó 'cebo de famosos' para estafar a usuarios de Estados Unidos y Japón como parte de una estrategia fraudulenta más amplia que incitaba a las víctimas a unirse a estafas piramidales.

Además, han presentado otra denuncia contra la empresa vietnamita Ly Van Lâm, que eludió la revisión de anuncios de Meta para ofrecer artículos de marcas conocidas con grandes descuentos a cambio de rellenar una encuesta en la que se pedían datos personales y bancarios. Tras rellenar el formulario, las víctimas recibían cargos no autorizados en su tarjeta.

La compañía ha enviado también cartas de cese y desestimiento a ocho consultores de marketing que anunciaban cómo se podía eludir las políticas de Meta recurriendo a la inteligencia artificial (IA).

Además de la denuncia, Meta ha tomado medidas dentro de sus plataformas para frenar la actividad de estos negocios fraudulentos, como la suspensión de los métodos de pago, la inhabilitación de las cuentas relacionadas o el bloqueo de los nombres de los sitios web que usaban. "Quienes intenten explotar a otros en nuestras plataformas deberán rendir cuentas", ha afirmado la empresa en su web.