Más de 90 líderes jóvenes de AmChamSpain impulsan su marca personal y liderazgo junto a Atrevia

Aida Casamitjana, directora ejecutiva de AmChamSpain, destacó al cierre de una jornada reciente la función de estos encuentros al fomentar el intercambio de conocimientos y escuchar diferentes ideas, motivaciones y enfoques que perfilarán las futuras formas de liderazgo. Según consignó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España en un comunicado, más de noventa jóvenes profesionales pertenecientes a distintos sectores y empresas de AmChamSpain participaron en una sesión centrada en el desarrollo de la marca personal, el liderazgo y la reputación profesional en contextos de cambio e incertidumbre. El evento se realizó en colaboración con Atrevia, una consultora estratégica especializada.

De acuerdo con la información publicada por AmChamSpain, el encuentro, titulado “Marca personal: liderazgo y reputación en tiempos de cambio e incertidumbre”, reunió ayer a estos líderes emergentes con el objetivo de analizar estrategias para la proyección profesional y la construcción de credibilidad en entornos competitivos. Asunción Soriano, CEO Global de Atrevia, abrió la sesión e hizo énfasis en la importancia de trabajar de manera consciente la visibilidad profesional. Subrayó la necesidad de diferenciarse y posicionar la trayectoria laboral a través de una marca personal sólida, elemento clave para desenvolverse con éxito en mercados caracterizados por la volatilidad y la competencia.

El director global de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Atrevia, Manuel Sevillano, abordó durante su intervención la estrecha relación entre la gestión de la marca personal y la reputación profesional. Explicó que estos dos elementos, conocidos habitualmente como factores de valor intangible, influyen en la percepción externa, tanto de las personas como de las organizaciones. Sevillano ilustró su presentación con ejemplos de la música, aludiendo a bandas como los Rolling Stones y Velvet Underground, cuyas estrategias de posicionamiento y diferenciación han dejado huella en la cultura popular y ofrecen paralelismos aplicables al liderazgo profesional actual.

Por su parte, Tamara Candel, directora de Digital y Performance de Atrevia, centró su ponencia en las oportunidades y desafíos de la marca personal digital. Analizó cómo las plataformas tecnológicas y redes sociales amplifican tanto la proyección como la exposición pública de los profesionales. Expuso la importancia de definir de forma clara las fronteras entre la identidad personal y la imagen corporativa, de modo que la presencia digital se convierta en una herramienta estratégica para avanzar en la carrera y proyectar confianza tanto dentro como fuera de la empresa.

El comunicado de AmChamSpain subrayó que el evento permitió a los jóvenes profesionales acceder a claves sobre cómo gestionar su reputación y liderazgo en escenarios caracterizados por cambios rápidos y la necesidad de adaptabilidad. El enfoque práctico de la reunión pretendió dotar a los asistentes de herramientas para fortalecer su propia marca, entrelazando los valores personales con las demandas actuales del mercado laboral.

Durante las distintas intervenciones, tanto representantes de Atrevia como de la Cámara de Comercio estadounidense enfatizaron que la visibilidad y la reputación no dependen únicamente de la comunicación externa, sino que requieren una gestión integral basada en la autenticidad y la coherencia. De acuerdo con lo reportado por la organización del evento, la diversidad de los perfiles presentes enriqueció el intercambio de experiencias, generando un espacio donde las perspectivas sobre liderazgo y desarrollo profesional se ampliaron para incorporar aspectos de sostenibilidad, innovación y responsabilidad social.

El medio AmChamSpain detalló que el formato del encuentro favoreció la interacción entre los asistentes y los ponentes, lo que facilitó que se generaran preguntas y aportaciones sobre casos concretos, inquietudes y expectativas relacionadas con la carrera profesional de los participantes. La consultora Atrevia, conocida por su trabajo en comunicación estratégica, digital y reputación para empresas de distintos sectores, aportó recomendaciones basadas en su experiencia para guiar a los jóvenes en la definición y consolidación de su imagen profesional en entornos competitivos.

Este evento refleja las acciones impulsadas por AmChamSpain, en colaboración con empresas y consultoras especializadas, para preparar a las nuevas generaciones frente a los retos y oportunidades de la transformación digital, la dinámica económica global y las exigencias de transparencia y responsabilidad que prevalecen en el mercado laboral actual. Según publicó la Cámara de Comercio estadounidense en España, el objetivo de este tipo de actividades es contribuir al fortalecimiento de las competencias transversales y al desarrollo de un liderazgo preparado para asumir funciones clave en sectores diversos en los próximos años.

La sesión formó parte de una serie de iniciativas que buscan fomentar la formación continua entre las nuevas generaciones de líderes, ayudándolos a gestionar los cambios y aumentar su adaptabilidad en un entorno que presenta desafíos constantes y demandas de actualización profesional. Esto, según reportó AmChamSpain, responde al compromiso de la organización y sus aliados por promover entornos laborales más competitivos y sostenibles, donde la reputación personal y profesional se consideran activos esenciales para el progreso individual y colectivo.