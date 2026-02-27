Mamdani y Trump abordaron la mayor inversión en vivienda de Nueva York en cinco décadas

La liberación de Elaina Aghayeva, estudiante de la Universidad de Columbia que había sido detenida por agentes migratorios, se concretó tan solo unas horas después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, planteara el tema directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión privada. Según informó la agencia EFE, Mamdani aseguró que Trump le garantizó una resolución rápida y la joven fue puesta en libertad poco tiempo después del encuentro, lo que ilustró la capacidad del mandatario neoyorquino para conseguir respuestas inmediatas ante asuntos de alta sensibilidad política y social.

Durante la misma reunión que tuvo lugar el jueves en Washington, el alcalde Mamdani presentó al presidente Trump una iniciativa destinada a asegurar una inversión federal sin precedentes en vivienda asequible para la ciudad de Nueva York, reportó EFE. De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía citado por el medio, la propuesta requiere más de 21.000 millones de dólares en subvenciones federales y tiene como objetivo principal la construcción de 12.000 nuevas viviendas de bajo costo en Sunnyside Yard, una importante terminal ferroviaria ubicada en el distrito de Queens.

El proyecto, de ejecutarse, se convertiría en la mayor inversión en el sector de la vivienda asequible en Nueva York en más de cincuenta años, de acuerdo con lo afirmado por el equipo del alcalde y consignado por EFE. Además de buscar mitigar la crisis habitacional en la ciudad más poblada de Estados Unidos, la iniciativa también contempla la revitalización de Sunnyside Yard, un área que la alcaldía describió como idónea para planes de ampliación de infraestructura y desarrollo urbano, debido a la cercanía con Manhattan.

Según detalló EFE, la propuesta integral diseñada por la administración de Mamdani prevé no solo la edificación de viviendas, sino también la creación de 30.000 puestos de trabajo vinculados a los proyectos de construcción y servicios. Además, planea la incorporación de parques, escuelas y centros de atención médica en la zona, con la meta de transformar el entorno urbano y ampliar el acceso a servicios para los habitantes del área.

Durante el encuentro, Mamdani utilizó un recurso simbólico al entregar a Trump una portada falsa de periódico, con un encabezado destacado: “Trump entrega más de 12.000 viviendas; la mayor desde 1973”, en referencia a una portada histórica del New York Daily News de 1975, titulada “Ford a la ciudad: Muéranse”. Aquella publicación se produjo durante la crisis fiscal que atravesó Nueva York, cuando el entonces presidente Gerald Ford se negó inicialmente a dar ayuda económica a la ciudad.

Según EFE, la imagen de la portada simulada aludía a cambios en el apoyo federal a la vivienda en la ciudad y pretendía ilustrar la diferencia entre la actitud de administraciones anteriores y la oportunidad actual, en caso de aprobarse el financiamiento propuesto. La reunión entre Mamdani y Trump, que no había sido anunciada previamente, puso de manifiesto una relación de trabajo aparentemente pragmática entre ambos líderes, pese a las diferencias políticas marcadas que han mostrado en el pasado reciente.

De acuerdo con lo informado por EFE, Trump se mostró “muy entusiasmado” por la presentación del proyecto, según el equipo del alcalde Mamdani. Cabe recordar que durante la campaña electoral para la alcaldía en el año anterior, el entonces candidato Trump había realizado declaraciones críticas hacia Mamdani, refiriéndose a él como “comunista lunático”. A pesar de estos antecedentes, la relación institucional entre ambos dirigentes ha mantenido tono cordial desde la llegada de Mamdani al cargo y esta fue la primera ocasión en que ambos se encontraron cara a cara en Washington en el marco de negociaciones oficiales.

El área de Sunnyside Yard, relevada por la alcaldía como enclave estratégico para el crecimiento urbano, se posiciona como el eje del megaproyecto, destinado a redefinir la vivienda asequible en la ciudad y atraer recursos federales de gran envergadura. Según EFE, la proximidad a Manhattan y la disponibilidad de espacio hacen de este lugar una alternativa atractiva para el desarrollo de infraestructura mayor y la concentración de esfuerzos gubernamentales en vivienda, empleo y servicios comunitarios.

Finalmente, la propuesta presentada al presidente busca responder tanto a la presión por la falta de viviendas asequibles como a la necesidad de fortalecer la economía local a través de la creación de empleos y de nuevos equipamientos sociales. Todo el esquema depende de la asignación de recursos federales, cuyo tránsito por el Congreso y la Casa Blanca será determinante para el futuro del plan. La iniciativa y los resultados inmediatos, como la liberación de la estudiante, reflejan el enfoque simultáneo en políticas públicas de largo alcance y en la resolución de situaciones particulares impulsadas desde la administración de Mamdani, conforme reportó EFE.