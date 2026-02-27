Agencias

Macron lamenta la "mala sorpresa" de la aplicación provisional del acuerdo entre la UE y Mercosur

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este viernes su desagrado ante la "mala sorpresa" que representa la decisión "unilateral" de la Comisión Europea de aplicar de manera provisional el acuerdo de libre comercio entre Bruselas y Mercosur, a pesar del recurso del Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo ha asegurado que el país galo estará "vigilante" para que se respete lo firmado.

En declaraciones a los medios durante la rueda de prensa que ha compartido este viernes en París junto al primer ministro esloveno, Robert Golob, el presidente francés ha subrayado que la Comisión Europea ha elegido "de manera unilateral" aplicar el acuerdo con Mercosur, a pesar de que el Parlamento Europeo no lo ha votado.

De este modo, para Macron la Comisión Europea asume "una responsabilidad muy pesada" cuando varios países de Mercosur siguen sin haber ratificado dicho tratado comercial, señalando en particular el caso de Brasil, y advirtiendo de que la aplicación provisional del texto representa una gran responsabilidad hacia los agricultores europeos, que han expresado su inquietud al respecto, así como también hacia el conjunto de la ciudadanía europea.

"Para Francia ha sido una sorpresa. Una mala sorpresa", ha resumido Macron, advirtiendo de que el país galo "seguirá vigilante" y estará atento para que lo negociado estos últimos meses sea respetado. "Seremos intratables con respecto al respeto de las reglas", ha sentenciado.

La opinión del presidente francés ha sido secundada por la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, quien no ha dudado en afirmar que "lamenta esta decisión".

La ministra había advertido a raíz de la decisión del Parlamento Europeo de consultar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la aplicación provisional "sería muy perjudicial" para el funcionamiento de las instituciones europeas y, sobre todo, para el espíritu de las mismas.

"La decisión de aplicarlo provisionalmente es perjudicial. Lo lamento. Creo que no se ajusta al respeto que debería haber prevalecido hacia la decisión del Parlamento Europeo", ha comentado.

De su lado, Jordan Bardella, presidente del partido Reagrupamiento Nacional, ha tachado la decisión de Bruselas como golpe de fuerza contra el Parlamento Europeo, que votó a favor de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, así como un golpe contra Francia, sus agricultores y la gran mayoría de los franceses.

ALEMANIA E ITALIA APLAUDEN LA DECISIÓN.

En contraste con el enfado francés, Alemania e Italia han celebrado la decisión de la Comisión Europea de implementar de manera provisional el acuerdo con Mercosur sin esperar a que se resuelva la consulta del Parlamento Europeo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Jopan Wadephul, ha afirmado este viernes que "es la hora de Europa", destacando que la decisión de Bruselas de aplicar provisionalmente el acuerdo permitirá a las empresas y personas de ambos continentes beneficiarse de mayor prosperidad y crecimiento.

"Alemania trabajará incansablemente para aprovechar al máximo el potencial de este acuerdo histórico", ha apostillado.

De su lado, Antonio Tajani, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, ha expresado su apoyo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por la decisión de aplicar de manera provisional el acuerdo con Mercosur.

"Esto supone un impulso positivo para nuestras exportaciones, que siguen contribuyendo al crecimiento económico de Italia", ha comentado el ministro italiano.

