Los precios de producción en Estados Unidos subieron en enero un 0,5%, una décima más que el mes anterior

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos subió en enero un 0,5% frente al avance del 0,4% del mes previo, según ha revelado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La agencia ha explicado que esta circunstancia se ha producido después de que la demanda final de servicios repuntase al 0,8% tras crecer un 0,7% el mes anterior. Por el contrario, el factor bienes profundizó su retroceso al -0,3% desde el -0,1% de diciembre.

El índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se anotó en enero una expansión del 0,3%, sin cambios.

En datos interanuales, los precios generales se situaron un 2,9% por encima de los niveles del primer mes de 2025, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 3,4%. Esto supone una bajada de una décima para ambas cifras.