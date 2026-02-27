Las autoridades francesas ponen bajo arresto domiciliario a la iraní condenada por apología del terrorismo

El tribunal de París impuso una prohibición permanente a Mahdié Esfandiari para regresar a Francia después de cumplir la condena por su participación en la difusión de mensajes que, bajo el seudónimo “Eje de la Resistencia”, glorificaron los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 en Israel. Según informó el diario Le Monde, la traductora iraní, de 39 años de edad y residente en Francia desde 2018, deberá permanecer en París bajo una estricta medida de vigilancia mientras su defensa prepara un recurso contra la sentencia judicial.

De acuerdo con Le Monde, Esfandiari, que permaneció ocho meses en prisión preventiva, fue condenada a cuatro años de prisión —tres de ellos en suspensión— por apología del terrorismo, incitación directa al terrorismo en internet, insultos por origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, y conspiración criminal. El tribunal dispuso el arresto domiciliario de Esfandiari y limitó su movilidad a la ciudad de París, además de obligarla a presentarse dos veces por semana en una comisaría. El Ministerio del Interior francés dictó para ella una “medida individual de control administrativo”, precisó su abogado, Nabil Boudi, quien anunció su intención de apelar el fallo.

El proceso judicial se centró en el análisis de la actividad de Esfandiari en redes sociales. La acusación determinó que la traductora gestionó múltiples cuentas desde las cuales publicó mensajes en apoyo y justificación de las acciones violentas de milicias palestinas contra Israel en octubre de 2023, lo que las autoridades francesas consideraron como apología e incitación al terrorismo. Según consignó Le Monde, tras permanecer ocho meses detenida de forma preventiva, el tribunal consideró que había existido riesgo de fuga, motivo por el que, tras la sentencia, no se le permitió recuperar la libertad plena.

Otras cuatro personas resultaron condenadas en el mismo expediente judicial. Entre los sentenciados figura Alain Soral, identificado como ensayista de extrema derecha, lo que muestra la amplitud de la investigación y el alcance de las actividades consideradas delictivas. Según detalló Le Monde, las condenas abarcaron distintos grados de vinculación con la difusión de mensajes considerados ilícitos, aunque las circunstancias de cada implicado varían de acuerdo con su grado de participación y la naturaleza de sus acciones digitales.

La situación judicial de Esfandiari se enmarca en un contexto diplomático complicado entre Francia e Irán. El medio Le Monde reportó que las autoridades iraníes se habían mostrado favorables a un intercambio de presos, solicitando formalmente a Francia la posibilidad de canjear a Esfandiari por la pareja de ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, condenados en Irán a 20 y 17 años de prisión, respectivamente, bajo cargos de espionaje. Kohler y Paris fueron liberados por las autoridades iraníes a comienzos de noviembre de 2025; no obstante, ambos permanecen bajo arresto domiciliario en la Embajada de Francia en Teherán, según publicó Le Monde. Las partes llevaron a cabo en fechas recientes conversaciones sobre esa opción, aunque los términos y el resultado de las negociaciones no se han hecho públicos.

El caso de Mahdié Esfandiari vuelve a poner de relieve el estrecho escrutinio que las autoridades francesas ejercen sobre las expresiones públicas relativas a conflictos internacionales sensibles, especialmente aquellas que circulan por redes sociales y pueden interpretarse como instigación a la violencia o al terrorismo. Según publicaron fuentes francesas recogidas por Le Monde, la imposición de condenas y medidas como el arresto domiciliario responde tanto a la necesidad de prevención del riesgo de fuga como al objetivo de limitar el alcance de posibles acciones similares por parte de otras personas en Francia.

El expediente judicial determinó que, porque las publicaciones de Esfandiari hacían referencia y homenaje a los responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, las conductas analizadas excedieron la libertad de expresión y se correspondían con delitos tipificados en la legislación francesa en materia de terrorismo e incitación al odio y la violencia. El tribunal consideró relevante la influencia que los mensajes difundidos en redes pueden ejercer en el debate público y en la seguridad nacional.

El abogado de Esfandiari, Nabil Boudi, sostuvo ante el diario Le Monde que la defensa buscará agotar los recursos jurídicos para intentar revertir la condena, argumentando que las medidas adoptadas por las autoridades resultan excesivas y vulneran derechos fundamentales de su representada. La sentencia se inscribe dentro de la política francesa de sancionar penalmente los actos en línea que estuvieran vinculados con la exaltación de la violencia o el apoyo a grupos definidos como terroristas por el Estado francés.

Las restricciones actuales requieren que la traductora no abandone París y se presente periódicamente ante la policía, disposición que estará vigente hasta que se resuelva el recurso judicial presentado por su defensa. Además, una vez que finalice su condena efectiva, Esfandiari quedará excluida de manera permanente del territorio francés, según dictaminó la justicia y reportó Le Monde.