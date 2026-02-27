La Fundación Trinidad Alfonso invirtió 6,7 millones de euros en 2025 en el deporte valenciano

La afluencia de corredores en el Circuit 5K del Jardín del Turia alcanzó cerca de 703.000 usos durante 2025, reflejando la consolidación de la cultura del running y el auge de la València Ciudad del Running. En ese contexto y como parte de una estrategia integral, la Fundación Trinidad Alfonso, encabezada por Juan Roig, destinó 6,7 millones de euros en 2025 al deporte valenciano. Así lo informó el medio Europa Press, al dar a conocer datos sobre la inversión y programas de la fundación.

Desde su creación, la Fundación Trinidad Alfonso ha sumado 128 millones de euros invertidos en el deporte de la Comunitat Valenciana a lo largo de 14 años. Según reportó Europa Press, la entidad busca conectar el deporte base con el desarrollo del talento, fortalecer la estructura de clubes deportivos y posicionar la Comunitat Valenciana como referente nacional e internacional en la organización de grandes eventos bajo el concepto “Comunitat de l’Esport”.

Durante el año 2025, la fundación desarrolló tres líneas estratégicas: apoyo al deporte base, respaldo a deportistas y clubes de élite, y atracción de eventos deportivos. Entre las iniciativas de mayor impacto internacional aparecen el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Medio Maratón de Valencia, ambos considerados estandartes del impulso deportivo auspiciado por la fundación. El maratón superó por primera vez la barrera de los 30.000 corredores que cruzaron la meta y registró la mejor marca mundial femenina anual. Por su parte, el medio maratón alcanzó los 26.077 finishers, junto con la obtención de un récord de Europa, detalló Europa Press.

En el fomento del talento, el Proyecto FER se mantuvo como programa central en el acompañamiento de atletas hacia la élite internacional. Según consignó Europa Press, en 2025, la iniciativa apoyó a 140 deportistas, cosechando 22 medallas en campeonatos europeos y 24 en mundiales. El programa FER Futur complementó esa labor al potenciar la tecnificación y formación de jóvenes promesas, asegurando así el relevo generacional de deportistas valencianos.

La promoción del deporte base también contó con una amplia cobertura, ya que el Dia de l’Esport celebró su décima edición con la participación de 360.000 escolares provenientes de más de 1.000 centros educativos. El programa +Esport a l’Escola llegó a una cifra sin precedentes, involucrando a 23.000 alumnos de 308 escuelas en la iniciación de nuevas disciplinas deportivas. Adicionalmente, acciones como FER Play – Todos Olímpicos, Uniesport y la promoción de la Cultura del Esfuerzo buscaron inculcar hábitos saludables y valores de superación entre la infancia y la juventud, publicó Europa Press.

El trabajo colectivo se vio reforzado mediante el programa Comunitat de Equipos, que centró sus esfuerzos en respaldar a diez clubes referentes en balonmano, rugby, voleibol y hockey patines. Entre los logros, el PAS Alcoy conquistó su primer título europeo en hockey patines; el CV Conqueridor aseguró para el voleibol de Valencia su primera clasificación a competición continental; el EÓN Balonmano Alicante regresó a la élite nacional tras 33 años; y el CV Playas de Benidorm consiguió su primer ascenso en la disciplina, según detalló Europa Press.

El apoyo a la infraestructura deportiva incluyó el programa Alcem-se Esport, que con el respaldo del Villarreal CF finalizó en 2025 la recuperación de siete campos de fútbol municipal afectados tras la Dana, el temporal que causó diversos daños. Este proyecto permitió restablecer la actividad a miles de deportistas y subrayó la función del deporte como factor de resiliencia social, informó Europa Press.

Dentro de los planteamientos de futuro, Juan Roig expresó que “2025 ha sido un año de crecimiento y para estar orgullosos de compartir con la sociedad lo que me ha dado a lo largo de los años. Si algo me llena especialmente es comprobar cómo los grandes proyectos impulsados por la Fundación Trinidad Alfonso han alcanzado una madurez que les permite generar valor para la sociedad”, declaraciones recogidas por Europa Press. Roig agregó que el propósito para los próximos años será consolidar un modelo sostenible, donde la inversión en deporte amplifique su repercusión en la sociedad. En palabras de Roig, “el reto es consolidar un modelo sostenible en el que cada euro invertido en deporte multiplique su impacto en la sociedad”. También manifestó que la aspiración consiste en que la Comunitat Valenciana “sea cada vez más reconocida como la Comunitat de l’Esport, no solo por la calidad de sus eventos, sino por su capacidad de generar y compartir valor, fieles a los principios de la Cultura del Esfuerzo que nos definen, y que como Fundación debemos y queremos seguir irradiando a la sociedad”.

De acuerdo con el comunicado recogido por Europa Press, el balance de actividades y programas de la Fundación Trinidad Alfonso en 2025 configura un panorama donde el deporte, la formación, la resiliencia y la inclusión social confluyen como líneas prioritarias, contribuyendo al posicionamiento de la Comunitat Valenciana como referente en la promoción y organización deportiva a nivel nacional y europeo.