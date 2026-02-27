Jordi Sevilla apunta que una alternativa a Sánchez "no se improvisa" y aún no ha decidido su voto: "Es muy pronto"

“España necesita otra manera de hacer política, de ser socialista”, expresó Jordi Sevilla, abriendo espacio para la reflexión interna sobre el futuro del PSOE y el papel de las nuevas generaciones en su transformación. Durante una entrevista difundida por Canal Sur Televisión y seguida de cerca por Europa Press, el exministro remarcó que no ha tomado una decisión sobre su voto, puntualizando que “es muy pronto” para definirse electoralmente. Además, insistió en que una alternativa sólida al liderazgo de Pedro Sánchez en el partido “no se improvisa” y requiere un proceso de reflexión colectiva y propuestas concretas.

En sus declaraciones, Jordi Sevilla alentó de forma expresa a la juventud socialista a asumir un papel protagonista en la renovación del partido. El exministro confirmó que ha contactado ya con miembros de las nuevas generaciones dentro del PSOE para animarles a “dar el salto”, convencido de que su implicación resulta fundamental en la búsqueda de un modelo político distinto. Reconoció el “desánimo” observado entre la militancia y sostuvo que la reorganización del socialismo no debe comenzar por la elección de un líder, sino por la elaboración de un proyecto político sólido y bien definido: “Lo importante es qué proyecto y qué propuestas haces”, afirmó Sevilla, alineado con la idea de que las bases deben estar por encima de los nombres propios.

El exministro dejó claro que no aspira a liderar esa hipotética alternativa a Pedro Sánchez. Argumentó que su trayectoria política le sitúa en una posición más adecuada para “animar y ayudar a los jóvenes que están ahí”, descartándose así como figura visible de una potencial corriente interna. Explicó que su ambición se enfoca en el acompañamiento y el impulso del relevo generacional, y remarcó que en este momento su contribución es la de facilitar, no encabezar.

Durante la entrevista, Sevilla también comentó la reciente reacción a las declaraciones del expresidente Felipe González, quien anticipó que votará en blanco en las próximas elecciones, definiendo la respuesta a dichas palabras como “una actitud innecesaria”. El antiguo titular de Administraciones Públicas en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que, a diferencia de González, no ha decidido aún si respaldará al PSOE en las urnas, reiterando que aún existen elementos por definir dentro del partido y que considera el actual momento prematuro para optar por una inclinación electoral clara.

Jordi Sevilla rechazó la etiqueta de “antisanchista”, a la vez que fue crítico tanto con el proyecto de Sánchez —el denominado “sanchismo”— como con su oposición frontal, el “antisanchismo”. Ambos posicionamientos, según detalló, carecen de cuerpo como proyectos de país: “La política va de tener proyecto de país”, declaró Sevilla en la entrevista cubierta por Europa Press.

El distanciamiento de Sevilla respecto a Pedro Sánchez tiene como trasfondo una historia de colaboración y cercanía que se remonta a comienzos de los años 2000, cuando ambos coincidieron en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. De acuerdo con Europa Press, Sevilla relató que Sánchez solicitó su asesoramiento en 2015, y mencionó su participación como consejero en etapas clave, entre ellas el pacto con Ciudadanos y el período en que Sánchez expresó su incomodidad ante la posibilidad de gobernar con Podemos. Sevilla identificó un cambio de enfoque en Pedro Sánchez, sugiriendo que fue el actual presidente quien modificó sus planteamientos a lo largo del tiempo.

El exministro también reflexionó sobre la situación política nacional y definió como “anormalidad política” la incapacidad del Partido Popular y el Partido Socialista para sentarse a negociar y llegar a acuerdos. Según subrayó durante la entrevista recogida por Europa Press, ambos partidos concentran al 65% del electorado, un dato que acentúa la importancia de que existan canales de diálogo y entendimiento que permitan alcanzar consensos, algo que en su opinión escasea en el escenario actual.

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, Sevilla insistió en que el futuro del PSOE pasa por un ejercicio de renovación que implique propuestas y soluciones a largo plazo, en vez de respuestas inmediatas o improvisadas. Frente a un contexto político que, en sus palabras, demanda adaptabilidad y reflexión, el exministro apostó por el acompañamiento a quienes pueden aportar una visión renovada y por el debate interno como mecanismo para definir el rumbo del socialismo español.