Hansi Flick: "Ganamos con suerte en Villarreal"

La dificultad encontrada por el FC Barcelona para superar al Villarreal en su último enfrentamiento sigue fresca para Hansi Flick. El entrenador del conjunto catalán señaló que ese partido se resolvió favorablemente por un estrecho margen y contó con varias acciones que complicaron al equipo, ya que el Villarreal generó numerosas oportunidades al contragolpe. Flick indicó que, para evitar repetir esos problemas, el Barcelona deberá vigilar la posesión del balón, evitar errores y ceñirse a su estilo de juego. Según declaraciones recogidas por las plataformas de noticias, el técnico alemán afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Villarreal que el equipo necesita ofrecer su mejor versión ante un rival que puso en serios aprietos a los azulgranas en el último precedente.

En su comparecencia, detalló que la victoria anterior en el Estadio de la Cerámica, con marcador de 0-2, ocurrió en un contexto donde el Barcelona tuvo que defenderse frente a múltiples transiciones rápidas del Villarreal. “Recordamos el último partido, ganamos con suerte; tuvieron muchas transiciones, muchas oportunidades y al final tenemos que vigilar la pelota, no cometer errores y jugar con nuestro estilo”, aseguró Flick, citando declaraciones publicadas por diversos medios.

El entrenador enfatizó que el equipo está centrado en consolidar un alto nivel competitivo en esta fase previa al parón de selecciones, periodo en el que consideran decisivas las próximas jornadas. Flick explicó que este tramo requiere concentración y exigencia debido a la envergadura de los rivales y a la necesidad de mantener la distancia en la clasificación. De acuerdo con las informaciones difundidas por la prensa deportiva, señaló: “Han sido importantes estas dos semanas; se resume en cómo juegas el partido, sobre todo contra un gran rival como el Villarreal. Tenemos siete partidos hasta el parón de selecciones y estaría bien ganar”.

Cuestionado sobre la situación actual del equipo y el estado de forma, Flick destacó el carácter cambiante del rendimiento en función del calendario y de los adversarios. Según lo reportado por los medios, el técnico manifestó que la percepción sobre el nivel del equipo puede variar dependiendo de resultados recientes y que ahora la consigna pasa por sumar victorias. Flick comentó: “Si me preguntas antes del Atleti, te hubiera dicho que sí, pero los partidos cambian; ahora estamos centrados y queremos mostrar nuestra mejor versión. Lo importante es ganar, ganar y ganar”.

Al referirse a la posibilidad de que el Barcelona encamine el campeonato en caso de una victoria frente al Villarreal, pidió evitar pronósticos o triunfalismos. El entrenador resaltó que la competición aún no está resuelta y la dinámica de trabajo debe mantenerse constante. “Queda mucho, pero es como la temporada pasada; si vas ganando, es un partido menos; para mí lo más importante es seguir trabajando y ganar”, señaló Flick, de acuerdo a lo consignado por la prensa.

En el aspecto personal, Flick se mostró abierto a permanecer más tiempo en el club cuando se le consultó sobre la posibilidad de renovar. “¿Por qué no? Estoy disfrutando aquí, ya lo dije antes, hace un tiempo fantástico, es un honor entrenar al Barça, los jugadores hacen un trabajo fantástico con muchos jugadores de La Masía”, declaró el entrenador, en palabras recogidas por los medios deportivos.

La situación en la plantilla por bajas en el centro del campo, como la ausencia de Frenkie de Jong, también fue objeto de consulta. Flick rehusó presentar excusas por las lesiones y sostuvo que la plantilla cuenta con calidad y alternativas suficientes para adaptarse. Reconoció, no obstante, que el neerlandés aporta cualidades difíciles de reemplazar: “La calidad que aporta Frenkie es difícil de sustituir, pero nos da la posibilidad de que jueguen otros”, indicó el técnico y añadió que su enfoque está en los jugadores disponibles.

En cuanto a la gestión interna del vestuario, Flick explicó la modificación en las sanciones por retrasos. Anteriormente, los jugadores que llegaban tarde quedaban fuera de la convocatoria, mientras que, tras debatir el asunto con los capitanes, decidieron que las sanciones pasarían a ser económicas. Según informaciones de los medios, Flick relató: “Seguramente como entrenador pueda mejorar un poco; para mí era estresante mirar el reloj y revisar la hora de llegada. Hablé con los capitanes y no es una situación fácil para todos, es presión para mí, así que les dejé decidir a ellos, ya que se trata de ellos. Desde entonces, nadie ha llegado tarde”.

El duelo frente al Villarreal se presenta como un nuevo desafío en el calendario del FC Barcelona, que busca consolidar su liderato en LaLiga EA Sports, mantenido hasta el momento por diez puntos de diferencia sobre el equipo castellonense, que ocupa el tercer lugar. Según comunicó Flick y recoge la cobertura periodística, la concentración, el control del balón y la eficacia serán elementos clave para sortear el encuentro frente a un rival que, en el precedente más reciente, puso de manifiesto su capacidad de dificultar el plan de juego azulgrana.