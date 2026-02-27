Guitarricadelafuente saca brillo a su 'Spanish Leather' en su primera noche en Nueva York

Durante la primera de sus presentaciones en Nueva York, Guitarricadelafuente sorprendió al ondear una bandera valenciana lanzada desde el público y dedicar estrofas improvisadas a la ciudad, acto que selló uno de los momentos más espontáneos de la velada y evidenció la integración con sus seguidores hispanohablantes. Según informó la agencia EFE, el artista español protagonizó un recital con entradas agotadas en The Bowery Ballroom, donde presentó una propuesta renovada en la que fusionó géneros y técnicas poco usuales en sus trabajos previos.

La noche en Manhattan marcó el inicio de la primera gira del músico por Estados Unidos, que contempla escalas en Washington, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. El ambiente previo al concierto dejaba clara la expectación: los asistentes corearon su nombre antes de que él pisara el escenario, que destacaba por su austeridad escenográfica, limitado a un telón blanco y los instrumentos cubiertos. De acuerdo con EFE, la presentación de Guitarricadelafuente incluyó una versión enriquecida de ‘Spanish Leather’, su segundo álbum, al que incorporó recursos contemporáneos como autotune y sintetizadores para actualizar el sonido de sus composiciones.

El repertorio de la velada recorrió tanto temas recientes como ‘Full Time Papi’, ‘Poses’, ‘Pipe dream’ y ‘Puerta del Sol’, todos acompañados por una banda de cuatro músicos e interpretados con alternancia de instrumentos. ‘Full Time Papi’, sencillo de su último trabajo, fue descrito por el propio artista como “una oda al amor en su estado más clásico en contra de las relaciones más superfluas de hoy en día”. Según amplió EFE, Guitarricadelafuente añadió: “No me esperaba esto. Pensaba que solo estarían algunos amigos de Nueva York”, enfatizando su sorpresa ante la recepción del público, mayoritariamente latino y español.

El escenario neoyorquino ofreció un contexto que contrastó con el erotismo y la potencia visual desplegados en su concierto en el Movistar Arena de Madrid meses atrás. La actuación en Nueva York priorizó la parte musical y la intimidad atmosférica del espacio, con arreglos que buscaban modernizar y potenciar cada pieza. Si bien el eje del repertorio fue ‘Spanish Leather’—álbum que la revista Rolling Stone incluyó entre los cien mejores del año pasado—el artista no dejó de lado su trabajo debut, ‘La cantera’, rescatando temas como ‘Quién encendió la luz’.

La velada pasó de la energía colectiva a momentos de recogimiento. Canciones como ‘Guantanamera’ o ‘Agua y mezcal’, que impulsaron la proyección de Guitarricadelafuente a finales de la década pasada, lograron silenciar a la audiencia, solo interrumpida por vítores esporádicos de algunos presentes emocionados. El cantante, nacido en Benicàssim y crecido en Las Cuevas de Cañart, se mostró agradecido y cercano, descendiendo en dos ocasiones del escenario para bailar junto al público mientras se interpretaban algunos de los temas más animados.

El éxito creciente del valenciano muestra varios hitos recientes, destacó EFE. Después de hacerse conocido en 2017 publicando versiones de canciones en Instagram y Youtube, consolidó su posición dentro del panorama musical español y ha ido ganando relevancia fuera de su país. Su carrera internacional tomó impulso tras colaboraciones como la que realizó con el australiano Troye Sivan y la notoriedad generada cuando el actor Pedro Pascal bailó su tema ‘El Conticinio’ en un anuncio de Apple. Además, su participación reciente en el famoso ciclo Tiny Desk de la cadena estadounidense NPR subrayó el interés generado por su propuesta fuera de España.

Las canciones interpretadas durante la noche abordaron tanto los viajes profesionales y vitales del artista como su evolución creativa, especialmente temas como ‘Tramuntana’, al que el artista reservó los compases finales del concierto. En la letra se alude tanto a la intimidad como a la nostalgia: “Y ahora pierdo el pudor. Y te mando un mensaje. Vente a hacer el amor. Bajo el sol de Levante. Cuando quiero mirar. Ya no queda ni un alma en el bar…”, cantó acompañado por el coro de la sala durante los minutos finales del evento, reportó EFE.

El cierre del concierto quedó marcado por un cambio abrupto de atmósfera: al iniciar ‘BABIECA!’, canción que acumula la mayor cantidad de reproducciones de su más reciente álbum, la euforia se desató entre los asistentes. El artista culminó la jornada saltando y entonando con el público frases como “me sube la flor de tu perfume, la vida te consume…”. La respuesta general confirmó la consolidación de Guitarricadelafuente en ciudades influyentes de la música global y la presencia destacada de la comunidad hispana en Nueva York, según consignó EFE.