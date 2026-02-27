Agencias

El gerente del CNIO presenta su renuncia tras las acusaciones de presunto acoso

Guardar

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha anunciado este viernes que el gerente, José Manuel Bernabé, ha presentado su renuncia, tras las acusaciones de presunto acoso a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

"Reunido el patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026 ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro relativo a la gestión del mismo", ha detallado en un comunicado.

Así, ha señalado que se celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detectado un caso humano de gripe porcina en Cataluña

Las autoridades sanitarias investigan el origen de un contagio atípico por influenza A (H1N1) en Lleida, mientras la Organización Mundial de la Salud colabora para confirmar si se trata realmente de una infección o de contaminación de la muestra

Detectado un caso humano de

Al menos un muerto y 39 heridos en Milán (Italia) al estrellarse un tranvía contra un edificio

Al menos un muerto y

Netflix y Paramount celebran con fuertes subidas el desenlace de su 'batalla' por Warner

El valor en bolsa de ambas compañías se disparó tras la apertura de Wall Street, luego de que la tecnológica estadounidense se retirara de la contienda por el grupo audiovisual, permitiendo que el conglomerado de David Ellison avanzara hacia la fusión

Netflix y Paramount celebran con

Francia confirma la presencia de tropas en el este de RDC pero la encuadra en labores de formación al Ejército

Francia confirma la presencia de

Ghana afirma que 55 de sus ciudadanos han muerto tras sumarse a las filas rusas durante la invasión de Ucrania

Ghana afirma que 55 de