El Aston Villa amplía su mala racha ante el colista Wolverhampton

João Gomes impulsó la victoria del Wolverhampton en el minuto 61 tras recuperar el balón en medio campo, realizar varias jugadas de habilidad y distribuir el esférico por la banda derecha, lo que sentó las bases para el primer gol del enfrentamiento ante el Aston Villa. Según informó el medio, el conjunto de Birmingham, pese a mantenerse en la tercera posición de la Premier League al cierre de la jornada 28, prolongó su serie negativa con una derrota por 2-0 ante el colista, resultado que ratifica la compleja situación en la que se encuentra el equipo.

De acuerdo con el medio, el encuentro disputado en el Molineux Stadium estuvo afectado por intensas precipitaciones, condicionando el ritmo y el desarrollo del juego durante la primera parte. La falta de oportunidades claras marcó los minutos iniciales, y no fue hasta pasados quince minutos que Douglas Luiz generó la primera llegada relevante, con un disparo que el guardameta local José Sá logró detener. Tras esa ocasión, el primer tiempo transcurrió sin mayores novedades en las áreas.

La segunda mitad conservó la dinámica cerrada hasta que João Gomes logró ejecutar una recuperación fundamental en el centro del campo. Tras sortear a dos rivales mediante caños y orientar el balón hacia la banda, Jackson Tchatchoua aprovechó para ganar terreno y enviar un centro al área del Aston Villa. Adam Armstrong intervino amortiguando la pelota, lo que permitió que João Gomes llegara a la frontal y culminara la jugada con un potente disparo de pierna derecha, abriendo el marcador.

El portal detalló que Aston Villa buscó igualar el resultado y generó opciones destacadas en el tramo final. Ian Maatsen contó con una clara oportunidad de empatar en el minuto 77, cuando disparó con fuerza desde corta distancia, pero se encontró nuevamente con la oposición de José Sá, que evitó el tanto. En el tiempo añadido, otra acción ofensiva de los visitantes forzó a Yerson Mosquera a detener sobre la línea un remate de Amadou Onana, manteniendo así la ventaja local.

Wolverhampton consiguió ampliar su diferencia en los últimos instantes. Según consignó el medio, el segundo tanto llegó tras un contragolpe iniciado por la salvada de Mosquera. Rodrigo Gomes recibió el balón dentro del área y resolvió la jugada con un tiro de media vuelta, sentenciando el 2-0 definitivo.

A pesar del resultado adverso, Aston Villa conserva la tercera plaza en la tabla clasificatoria de la Premier League gracias a los puntos cosechados previamente. El equipo dirigido por Unai Emery suma 51 unidades, mientras que Wolverhampton, que partía como colista al inicio del encuentro, llegó a 13 puntos. La mala racha del conjunto de Birmingham se extiende así una jornada más, aumentando la presión de cara a las próximas citas del campeonato, publicó el medio.

La actuación individual de los jugadores locales resultó determinante para el desenlace. El desempeño defensivo de José Sá, con intervenciones esenciales y parada doble, junto con la eficacia de la zaga para evitar el empate rival, contribuyó directamente al triunfo. Por parte del Aston Villa, las oportunidades desaprovechadas en los minutos finales ilustraron la dificultad para materializar opciones claras en un contexto de partido condicionado por el clima y la solidez defensiva del Wolverhampton.

Con este resultado, la lucha por los puestos altos de la clasificación continúa abierta, mientras Wolverhampton toma impulso en la búsqueda de abandonar la última posición. Las estadísticas reseñadas por el medio reflejan el contraste entre ambos equipos en la presente campaña, con un Aston Villa instalado en la zona de acceso a competiciones europeas y un Wolverhampton que pelea por revertir su situación en la Premier League.