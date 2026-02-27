Dell logra un resultado anual récord gracias a la IA

El volumen de pedidos de servidores optimizados para inteligencia artificial ha superado los 64.000 millones de dólares (54.211 millones de euros), lo que refleja una demanda sin precedentes en una de las áreas clave para la transformación de Dell Technologies. Según informó la compañía, este impulso en pedidos y la consolidación de su liderazgo en ingeniería han proyectado a la firma hacia unos resultados anuales récord. Dell reportó un beneficio neto atribuido de 5.936 millones de dólares (5.028 millones de euros) al cierre de su último año fiscal, lo que supone un aumento del 29% respecto al ejercicio anterior.

El medio detalló que los ingresos totales de Dell en el año fiscal alcanzaron los 113.538 millones de dólares (96.173 millones de euros), reflejando un incremento del 19%. Las ventas de productos sumaron 90.405 millones de dólares (76.578 millones de euros), con una subida del 27% respecto al ejercicio previo. En contraste, los servicios facturaron 23.133 millones de dólares (19.595 millones de euros), una caída del 4%. Estas cifras consolidan el ejercicio fiscal como el de mayor rendimiento de la empresa hasta la fecha, según publicó la compañía.

Por áreas de negocio, el segmento de soluciones de infraestructura (ISG) registró un ascenso interanual del 73% en sus ingresos, que sumaron 19.602 millones de dólares (16.604 millones de euros). Por su parte, la división de soluciones de cliente (CSG) incrementó su facturación un 14%, hasta 13.494 millones de dólares (11.430 millones de euros). De acuerdo con el detalle publicado por la empresa, estos resultados reflejan el impacto directo de la implantación y avance de la inteligencia artificial en los procesos y soluciones ofrecidas por Dell.

En palabras de Jeff Clarke, vicepresidente y director de operaciones de Dell Technologies, “El año fiscal 26 fue un año decisivo en la historia de nuestra empresa, con ingresos récord para todo el año de 113.500 millones de dólares, ganancias por acción récord y generación de efectivo récord”. Clarke subrayó que la inteligencia artificial está transformando a la compañía, indicando que sobrepasaron los 64.000 millones de dólares en pedidos de servidores optimizados para IA. Además, anticipó un escenario favorable para el nuevo ejercicio: “Estamos entrando en el año fiscal 27 con una cartera de pedidos récord de 43.000 millones de dólares, una prueba poderosa de que nuestro liderazgo en ingeniería y nuestras soluciones diferenciadas de IA están ganando”.

Según consignó la firma, solo en el cuarto trimestre de su año fiscal, que abarca de noviembre de 2025 a enero de 2026, el beneficio neto atribuido ascendió a 2.259 millones de dólares (1.913 millones de euros), lo que marca un crecimiento del 47% respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos trimestrales aumentaron un 39,5% interanual, alcanzando los 33.379 millones de dólares (28.274 millones de euros).

De cara al ejercicio en curso, la compañía prevé unos ingresos totales de entre 138.000 y 142.000 millones de dólares (116.893 y 120.282 millones de euros), lo que supondría un aumento interanual próximo al 23%. Dentro de este rango, Dell estima que los servidores optimizados para inteligencia artificial aportarán aproximadamente 50.000 millones de dólares (42.353 millones de euros), cifra que representaría un crecimiento del 103% con respecto a los datos anteriores. La empresa también espera que el beneficio por acción ajustado diluido se sitúe en 11,52 dólares, un 33% más interanual.

En cuanto a las proyecciones para el primer trimestre del nuevo año fiscal, Dell anticipa ingresos que oscilarán entre los 34.700 y los 35.700 millones de dólares (29.393 y 30.240 millones de euros), lo que supondría una subida interanual del 51%. Para ese periodo, el beneficio por acción diluido se ubicaría en 2,55 dólares en el punto medio del rango esperado, lo que equivaldría a un crecimiento del 86% frente al año anterior, detalló la compañía.

Todos estos resultados y previsiones reflejan el efecto directo de la inteligencia artificial sobre el desempeño empresarial de Dell, así como el peso de la demanda en servidores y soluciones tecnológicas avanzadas destinadas a ese campo. Según publicó Dell, la diferenciación en soluciones de inteligencia artificial y la fortaleza de la ingeniería respaldan la posición y el crecimiento de la empresa en el sector tecnológico, cuyo impacto ya comienza a reflejarse en los volúmenes de pedidos y en las previsiones de ingresos para los próximos ejercicios.