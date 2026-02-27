Bryan Adams recalará este año en 7 ciudades españolas con la gira 'Roll With The Punches 2026'

La gira europea que llevará a Bryan Adams por escenarios de diversas ciudades dará inicio el 27 de septiembre en Riga, Letonia, y en su tramo español incluirá conciertos en siete ciudades durante noviembre. Según detalló el medio, la gira titulada "Roll With The Punches 2026" prevé actuaciones que arrancarán el miércoles 6 de noviembre en el Palacio de Deportes de Murcia, seguirán el sábado 7 en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, y el domingo 8 de noviembre en el Roig Arena de Valencia. Posteriormente, el martes 10 de noviembre, el artista se presentará en el Movistar Arena de Madrid, continuará el viernes 13 en el Bizkaia Arena-BEC! de Bilbao, el sábado 14 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y concluirá el domingo 16 de noviembre en el Coliseum de A Coruña.

De acuerdo con la información publicada, la gira de Adams en España corresponde a la promoción de su último trabajo discográfico, nominado al premio JUNO 2026 en la categoría de Álbum de Rock del Año. El repertorio de este álbum abarca una propuesta que conjuga canciones de corte enérgico dentro del rock, registros guitarrísticos intensos y composiciones que alternan entre estribillos fácilmente reconocibles y secciones de carácter más introspectivo, una fórmula que ha prevalecido a lo largo de la trayectoria del cantante canadiense.

El medio consignó que los boletos estarán disponibles a partir del viernes 6 de marzo a las 10:00 horas, tanto en doctormusic.com como en entradas.com. Las entradas tendrán precios que oscilarán entre 43 euros para las ubicaciones en grada y 62 euros para las de pista, con variaciones sujetas a la ciudad elegida.

"Roll With The Punches 2026" no solo permitirá al público español escuchar en directo las composiciones más recientes del intérprete, sino que también incluirá parte del repertorio histórico que le ha dado reconocimiento internacional. Según reportó el medio, la audiencia podrá presenciar interpretaciones de temas emblemáticos como "Summer of '69", "Heaven", "Run to You" y "(Everything I Do) I Do It For You", canciones que han formado parte destacada en sus conciertos previos y que caracterizan los momentos más recordados de sus presentaciones.

La visita de Adams a España se inscribe dentro de un calendario más amplio de actuaciones europeas que también lo llevará a otros países del continente. La elección de las ciudades españolas responde a una distribución geográfica que abarca el sur, centro y norte del país, facilitando el acceso a seguidores de distintas regiones. Además, según publicó el medio, los conciertos en estas ciudades se llevarán a cabo en recintos de gran capacidad, lo que facilitará la asistencia de un número considerable de espectadores en cada fecha.

Durante los conciertos, el público tendrá la oportunidad de escuchar en vivo las piezas nominadas a los premios JUNO, así como otros cortes recientes que Adams ha estado interpretando en directo en el marco de la actual gira. La combinación de nuevas canciones con clásicos permite que tanto los seguidores de larga data como los asistentes que se acercan por primera vez puedan encontrar momentos reconocibles y sorpresas dentro del repertorio.

Según doctormusic.com, las entradas estarán sujetas a la disponibilidad habitual de los canales de venta digitales, y el precio de los boletos varía en función de las localidades de cada recinto. Los conciertos forman parte de una estrategia de promoción internacional del álbum que combina la presentación en directo del nuevo material con el repaso de una carrera artística consolidada en el ámbito del rock internacional.

El anuncio de la gira se produce poco antes del periodo de venta de entradas, y la expectativa de convocatoria se mantiene alta debido a la prolongada presencia de Adams en el mercado musical y al éxito de sus giras anteriores en España, según recordó el medio mencionado. Los recintos seleccionados para la ocasión han acogido en ediciones previas a numerosos artistas internacionales y cumplen con los estándares logísticos necesarios para la producción de conciertos de gran escala.

El regreso de Bryan Adams con la gira "Roll With The Punches 2026" refuerza el calendario de eventos musicales internacionales previstos en España para noviembre, agregando una propuesta dirigida tanto a seguidores del rock clásico como a quienes buscan descubrir las últimas creaciones del intérprete canadiense.