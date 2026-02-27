Gabriel Boric, presidente de Chile cuyo mandato concluye el 11 de marzo, citó en sus recientes declaraciones un caso ocurrido en noviembre en un campamento de refugiados de Cisjordania. En ese incidente, soldados israelíes habrían disparado a corta distancia a un adolescente palestino y luego habrían impedido que las ambulancias accedieran al lugar, lo que resultó en la muerte del joven por pérdida de sangre, según consignó la cadena BBC. Esta referencia sirvió como ejemplo de los hechos que Boric atribuye al accionar de las fuerzas estatales israelíes en los territorios palestinos.

Según informó el medio BBC y replicaron diversos portales, el mandatario chileno acusó públicamente al gobierno de Benjamin Netanyahu de “seguir asesinando niños inocentes en Palestina”. En un mensaje donde reiteró su postura crítica hacia la política israelí en la Franja de Gaza, Boric calificó a las fuerzas israelíes de “asesinos y criminales”, señalando que considera a las acciones recientes como crímenes que deben ser condenados internacionalmente.

El presidente chileno remarcó su compromiso de llevar ante instancias de justicia internacional a quienes resulten responsables de los hechos. De acuerdo con lo publicado por la BBC, Boric sostuvo: “Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia”, dejando en claro la intención del Estado chileno de buscar mecanismos legales contra los responsables de los crímenes denunciados en Gaza.

Boric también pronosticó una condena histórica para los implicados. Según reportó la BBC, el líder latinoamericano afirmó: “En cualquier caso, la historia los juzgará”, aludiendo al juicio moral y político que, a su entender, caerá sobre quienes perpetúan los hechos denunciados.

El gobierno chileno, bajo el mandato de Boric, ha asumido una línea crítica frente a Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza. Según reportó la BBC, una de las medidas adoptadas por Chile ha sido el llamado a consultas de su embajador en Tel Aviv como acto de protesta frente a la situación en territorio palestino. A su vez, Boric aseguró que, mientras continúe lo que consideró una masacre en Gaza, Chile no tiene previsto restablecer su representación diplomática en esa región de Oriente Próximo.

Las declaraciones del presidente coinciden con un contexto internacional marcado por crecientes presiones para que Israel detenga su ofensiva en Gaza y responda ante las denuncias de violaciones a derechos humanos presentadas por organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. Tal como detalló la BBC, Boric enfatizó que el Ejecutivo al mando de Netanyahu no ha cesado con los ataques, a pesar de acuerdos de alto el fuego.

La postura de Chile, desde el 7 de octubre en adelante, se mantuvo en línea con la condena a los atentados cometidos por Hamás, pero también con la exigencia al gobierno israelí de respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección de la población civil palestina. Según consignó la BBC, Boric reiteró en diferentes ocasiones su rechazo a los abusos cometidos en la Franja de Gaza y en Cisjordania, enfatizando la importancia de una respuesta internacional tanto política como judicial frente a los hechos denunciados.

Las palabras del mandatario reflejan la presión diplomática ejercida por algunos países de América Latina sobre el conflicto entre Israel y Palestina en busca de alternativas al uso de la fuerza y en demanda de respeto a los derechos fundamentales. El caso citado y las acusaciones directas al gobierno israelí, reportó la BBC, fortalecen la postura de Chile en foros internacionales y organismos multilaterales que abordan la crisis humanitaria en los territorios palestinos.

En paralelo a las declaraciones de Boric, diferentes organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos insisten en la necesidad de investigaciones independientes sobre los actos cometidos por las partes en conflicto. Según los datos de la BBC, las denuncias sobre el impedimento del acceso a servicios de emergencia en casos como el del adolescente muerto en Cisjordania han centrado la atención de la comunidad internacional.

Chile, bajo la administración de Gabriel Boric, ha manifestado que continuará su seguimiento a la situación en Gaza y Cisjordania, en coordinación con la comunidad internacional, mientras analiza medidas diplomáticas adicionales según evolucione el conflicto. De acuerdo con el reporte de la BBC, la posición del jefe de Estado chileno anticipa posibles acciones futuras orientadas a denunciar ante instancias multilaterales cualquier conducta que considere contraria al derecho internacional por parte de las autoridades israelíes.