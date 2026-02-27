Block, la 'fintech' de Jack Dorsey, despedirá a "casi la mitad" de su plantilla en su apuesta por la IA

Jack Dorsey advirtió que la mayoría de las empresas adoptará cambios estructurales orientados al uso de la inteligencia artificial en el próximo año. Block, la plataforma de servicios financieros que dirige y que incluye marcas como Square, Cash App y Afterpay, reorganizará sus operaciones para dar prioridad al desarrollo de tecnologías basadas en IA, según informó el medio original. Esta reestructuración conllevará un recorte de personal que afectará a más de 4.000 empleados, lo que equivale a una reducción de casi la mitad respecto a la plantilla previa de más de 10.000 personas de la compañía, de acuerdo con la carta enviada por Dorsey a los accionistas.

Según detalló el medio, Dorsey explicó que la decisión de prescindir de una parte sustancial de la fuerza laboral se enmarca en un proceso de redefinición de la dimensión y funcionamiento de Block. El empresario puntualizó que la inteligencia artificial ha transformado la manera de construir y gestionar empresas, al permitir que equipos más reducidos logren mayores resultados utilizando herramientas tecnológicas cuyo alcance crece semana a semana.

El cofundador de Twitter compartió la visión de que Block no es la primera compañía en llegar a la conclusión de que las nuevas capacidades que ofrece la inteligencia artificial permiten optimizar recursos y personal. “Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde”, dijo Dorsey en la comunicación recogida por la fuente original, y anticipó que la tendencia llevará a otras organizaciones a recorrer el mismo camino en poco tiempo. En palabras del directivo, “un equipo significativamente más pequeño, utilizando las herramientas en desarrollo, cuyas capacidades aumentan cada semana, puede hacer más y mejor”.

El ajuste anunciado por Block ocurre después de un año en el que la firma cumplió con las prioridades fijadas y experimentó uno de sus periodos más sólidos, según publicó la fuente. Sin embargo, Block informó una caída sustancial en sus resultados anuales: en 2025, la fintech reportó un beneficio neto atribuido de 1.306 millones de dólares (1.106 millones de euros), lo que representa un descenso del 55% respecto al año anterior. Los ingresos se mantuvieron estables, ascendiendo a 24.194 millones de dólares (20.494 millones de euros), según detalló el medio.

Según consignó la publicación, la reacción bursátil ante las noticias fue notable. Las acciones de Block cerraron la jornada del jueves con un incremento del 4,99%, y durante el periodo de negociación posterior al cierre en el mercado estadounidense, avanzaron por encima del 23%, reflejando las expectativas generadas por la profunda reorganización.

El proceso de reestructuración iniciado por Block implica que más de 4.000 empleados hayan sido invitados a abandonar el equipo o a abrir consultas, conforme señaló Dorsey en su carta. El mensaje fue dirigido a los accionistas para explicar que la decisión de ajustar la plantilla no es resultado de un mal desempeño reciente, sino una medida estratégica vinculada a la optimización del modelo operativo a partir de la integración acelerada de la inteligencia artificial. El ejecutivo subrayó que el nuevo enfoque permitirá a la compañía mejorar su eficiencia y adaptarse a la evolución del sector financiero digital.

Actualmente, Block opera como conglomerado de productos y servicios financieros digitales, y se ha posicionado entre las tecnológicas que buscan liderar la adopción de inteligencia artificial en procesos internos y servicios al cliente. La reducción de personal y la nueva organización interna se orientan a consolidar la transición hacia un modelo más automatizado y ágil, según publicó el medio original.

La reducción del número de empleados afectará áreas de la compañía en todos los niveles, aunque la dirección planea mantener intactos aquellos equipos vinculados al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y a productos clave para la firma, informó la fuente. Con este movimiento, Block busca capturar el potencial de las tecnologías emergentes y responder a las tendencias de automatización y digitalización que marcan el ritmo en el sector fintech.

Según publicó el medio, Jack Dorsey concluyó su mensaje enfatizando la necesidad de que las empresas evolucionen de manera continua para no perder competitividad, y atribuyó a los cambios impulsados por la inteligencia artificial gran parte de la razón detrás de la reestructuración y la reducción de la plantilla. Block afrontará el nuevo ejercicio con una estructura más reducida, enfocada en sacar provecho a las herramientas tecnológicas que, de acuerdo con su fundador, redefinirán los límites del desarrollo y la gestión empresarial.