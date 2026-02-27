Antelo dice que no entiende su salida forzada como líder regional de Vox y rechaza dimitir como diputado

La secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, propuso a José Ángel Antelo abandonar la presidencia regional de la formación, al mismo tiempo que le ofrecía garantizar su candidatura en las elecciones autonómicas de 2027 y otorgarle el cargo de portavoz nacional de Deportes. Según consignó Europa Press, Antelo relató que esta propuesta surgió el miércoles anterior, en un contexto de fuerte presión interna desembocada en la dimisión en bloque de la dirección regional de Vox en Murcia. El político remarcó que pese a las circunstancias, no planea dimitir de su cargo como diputado autonómico en la Asamblea Regional ni abandonar su actividad política en la institución.

De acuerdo con Europa Press, Antelo expresó en una entrevista concedida a Onda Cero que no comparte ni comprende las motivaciones que han llevado a su salida forzada como líder autonómico del partido. Según sus propias palabras, el ex presidente regional entiende que su implicación continúa ligada a los compromisos presupuestarios pactados con la sociedad murciana: “Quiero cumplir los compromisos que tengo con la sociedad; hay cosas que hacen falta rematar de los acuerdos presupuestarios y eso es ahora mismo en lo que pienso”.

Tal como publicó Europa Press, Antelo comentó que algunos de los miembros de la dirección regional, quienes presentaron su dimisión en bloque, le comunicaron estar sometidos a intensas presiones, en algunos casos mostrando su malestar emocional. “Que tenían muchas presiones, algunos entre lágrimas, y lógicamente, bueno, pues yo elijo firmar, si aquí no pasa absolutamente nada”, relató el político, recogiendo las vivencias de los dimisionarios.

Antelo defendió, según recogió Europa Press, la gestión que desempeñó al frente de la organización autonómica de Vox, puntualizando que los resultados electorales y el número de afiliados en la Región de Murcia, el cual describió como el mayor de España en proporción a la población, avalan su etapa de liderazgo. El hasta ahora presidente regional del partido subrayó que el peso de los resultados debería tener un papel determinante frente a las decisiones internas, ya que, bajo su perspectiva, “lo importante es sumar, crecer, cuanto más se crece mejor y este tipo de movimientos son difíciles de explicar”.

En alusión al funcionamiento interno de los partidos políticos, Europa Press reportó que Antelo mostró su criterio ante las diferencias entre lealtad y sumisión. Expresó que “la lealtad es decir la verdad. Otra cosa es la sumisión, que es a todo decir que sí, sin tener opinión propia”, y añadió que su trayectoria ha estado guiada por la autonomía y el compromiso con la transparencia: “Sinceramente, yo no he nacido para eso”. También insistió en que su responsabilidad permanece con las personas a las que ha involucrado en la vida política regional, provenientes de distintas áreas de la sociedad murciana.

“El medio Europa Press informó que, para Antelo, es positivo que en los partidos existan figuras capaces de atraer votos y establecer vínculos con la ciudadanía, característica que considera ha favorecido la expansión de Vox en Murcia”. En sus declaraciones, señaló que hay que dar valor a la cercanía con la gente y la capacidad de conectar con el electorado, como elementos que influyen en la permeabilidad social del proyecto político.

Según publicó Europa Press, Antelo dejó clara su intención de seguir vinculado a la actividad institucional y de permanecer como diputado, manifestando que su prioridad está en continuar trabajando para completar los acuerdos presupuestarios comprometidos con la sociedad murciana en el Parlamento regional. Reafirmó que mantiene su compromiso con el partido y con los lineamientos de la dirección nacional, sumándose a las dinámicas de trabajo a las que ha respondido desde la asunción de sus responsabilidades públicas.

También añadió que ve necesario reflexionar acerca de los acontecimientos recientes dentro de Vox. Consideró, según reportó Europa Press, que este tipo de situaciones deberían gestionarse correctamente “incluso en las salidas, incluso en los momentos más difíciles”, y señaló que esta reflexión corresponde principalmente a los miembros internos del partido. Al respecto, reiteró su apoyo a Santiago Abascal y a todos los integrantes del equipo nacional del partido “desde el primer día hasta la fecha”.

A lo largo del diálogo, Antelo repasó los motivos por los que opta por no renunciar a su escaño en la Asamblea Regional, subrayando que su objetivo permanece enfocado en aportar al cumplimiento de los objetivos adquiridos y en sostener la representación institucional por la que fue elegido. Insistió en que la actuación de la dirección regional y el respaldo obtenido en las urnas y en la afiliación dan sustento a su continuidad parlamentaria y justifican su decisión de permanecer como diputado autonómico.