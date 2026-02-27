Andalucía Trade abre mercado en energía, agroindustria, construcción e infraestructuras en Guatemala y El Salvador

La participación de instituciones financieras, organismos internacionales y oficinas comerciales en los recientes encuentros organizados por Andalucía Trade en Guatemala y El Salvador configura un ecosistema empresarial orientado a ofrecer respaldo estratégico y jurídico a las empresas interesadas en operar en Centroamérica. Según información publicada por Andalucía Trade, nueve compañías andaluzas de sectores tan diversos como la agroindustria, las tecnologías limpias, la construcción y los servicios profesionales entablaron cerca de cien reuniones de alto nivel con agentes empresariales relevantes en ambos países, enfocándose en sectores catalogados como prioritarios por su potencial de crecimiento.

Andalucía Trade, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía, llevó a cabo estas misiones comerciales del 23 al 27 de febrero, con el objetivo de identificar oportunidades de negocio y fortalecer la presencia de las empresas andaluzas en mercados centroamericanos. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia pública y recogida en un comunicado, estas jornadas contribuyen a diversificar los mercados de exportación y posicionar a Guatemala y El Salvador como puertas de entrada estratégica para la expansión empresarial andaluza en la región.

El primero de los encuentros se celebró del 23 al 25 de febrero en la Ciudad de Guatemala, donde las empresas Luxeapers (Almería); Aires de Jaén (Jaén); Alimentias España Mediterrania Cibus y Grupo Hispatec Informática Empresarial (Málaga); junto con Ecoterrae Global Solutions, Boleo Global, ISE Energía y Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza-SIMA (Sevilla), así como Pérez Barquero (Córdoba), mantuvieron un total de 52 reuniones. Andalucía Trade detalló que estas agendas comerciales personalizadas permitieron a las empresas explorar las particularidades del mercado guatemalteco, caracterizado por un crecimiento en sectores como la agroindustria, la construcción, la energía y los bienes de equipo, en una economía que cuenta con más de 18 millones de habitantes.

La misión continuó en San Salvador, entre el 25 y el 27 de febrero, donde siete empresas andaluzas, algunas de ellas también presentes en la cita guatemalteca, mantuvieron 42 entrevistas de negocios. El grupo incluyó a Pérez Barquero (Córdoba), Grupo Hispatec Informática Empresarial y Alimentias España Mediterrania Cibus (Málaga), Luxeapers y Aires de Jaén (Jaén), Ecoterrae Global Solutions y Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza-SIMA (Sevilla). En palabras de Andalucía Trade, la visita permitió constatar el dinamismo de la economía salvadoreña y su tendencia creciente en la importación de bienes y servicios, dentro de un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades empresariales.

Ambas misiones contaron con el respaldo de la Antena de Panamá de la Red Internacional de Andalucía Trade. Esta oficina, situada en Panamá, extiende su área de influencia sobre Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, facilitando el acceso y apoyo a empresas que buscan ampliar su actividad exportadora en Centroamérica.

Según reportó Andalucía Trade, los encuentros reunieron a una amplia diversidad de actores del tejido empresarial de ambos países, involucrando no solo importadores, distribuidores y cadenas de supermercados, sino también consultoras locales, despachos de abogados y distribuidores de materiales de construcción. Instituciones financieras y organismos internacionales como el Banco Mundial también participaron en las jornadas, junto con las oficinas comerciales de España, que actúan como enlace en la cooperación bilateral y el asesoramiento regulatorio.

El financiamiento de esta acción comercial se encuentra respaldado por fondos de la Unión Europea, concretamente a través del Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, que aporta una contribución comunitaria del 85%. Andalucía Trade subrayó que también se podrán emplear recursos de otros programas europeos susceptibles de cofinanciar este tipo de actuaciones en el futuro.

El análisis sectorial realizado en el contexto de la misión resalta la posición de Guatemala como la mayor economía de Centroamérica, aportando cerca del 39% del Producto Interno Bruto regional. Andalucía Trade subrayó que el país representa un mercado estratégico para firmas extranjeras en campos como maquinaria, bienes de equipo, agroindustria, ingeniería, consultoría, materiales de construcción, equipamiento medioambiental y energético, así como en la distribución de productos agroalimentarios de alto valor añadido como aceites, conservas y otros alimentos procesados.

El organismo indicó que el proceso de industrialización y la demanda creciente de infraestructuras impulsan la demanda de tecnología y servicios importados, donde las empresas españolas encuentran oportunidades en construcción, transporte, maquinaria industrial y textil, procesamiento y envasado de alimentos, así como en la industria auxiliar agrícola. En ingeniería y consultoría, se identifican opciones de negocio en modernización estatal, capacitación, apoyo al sistema judicial y fortalecimiento del sector salud. España, según datos recogidos por Andalucía Trade, ya cuenta con una participación consolidada en segmentos de materiales y equipamiento como cerámica, herrajes, iluminación, mobiliario y herramientas, con potencial de expansión adicional.

Con respecto a los productos agroalimentarios españoles, el interés del mercado guatemalteco ha ido en aumento, especialmente en aceites, vinos, conservas, quesos y embutidos, al igual que en bienes de consumo como indumentaria, calzado y productos editoriales. Andalucía Trade también reportó un incremento en la demanda de equipamiento relacionado con iniciativas medioambientales, incluidos sistemas para el tratamiento de residuos, depuración de aguas y soluciones de eficiencia energética, así como proyectos de energías renovables destinados a la mejora de la sostenibilidad. El sector hospitalario guatemalteco requiere inversiones adicionales y proyectos de expansión, a menudo financiados por organismos multilaterales, abriendo posibilidades para empresas andaluzas con experiencia en el sector.

En el caso de El Salvador, Andalucía Trade identificó sectores prioritarios como la maquinaria y los bienes de equipo vinculados a infraestructuras, transporte e industria, seguido por el procesamiento agroindustrial y los servicios de ingeniería y consultoría dirigidos a la modernización económica. De acuerdo a lo señalado por la agencia andaluza, el país centroamericano muestra una demanda creciente en materiales de construcción y equipamiento, productos agroalimentarios y bienes de consumo, así como en soluciones ambientales y energías renovables.

El formato de misión multisectorial facilitó la interrelación de un diverso conjunto de empresas y operadores económicos locales. Las consultoras y despachos de abogados brindaron asesoría estratégica y apoyo legal a las firmas andaluzas interesadas en acceder o ampliar su presencia en ambos mercados, especialmente ante la complejidad regulatoria y los procedimientos de importación vigentes en la región. Distribuidores de material de construcción participaron activamente en respuesta al incremento de proyectos de infraestructuras promovidos tanto por actores privados como institucionales.

La estrategia de Andalucía Trade, reflejada en esta doble misión empresarial, incorpora la búsqueda de nuevos mercados para ampliar la base exportadora de Andalucía. La agencia remarcó que tanto Guatemala como El Salvador pueden desempeñar un papel clave como plataformas desde las cuales abordar el resto de Centroamérica, dado su posicionamiento geográfico y el interés que los sectores priorizados despiertan en el ámbito internacional.

Estas jornadas, según consignó Andalucía Trade, demuestran el interés de las empresas andaluzas por expandirse fuera de sus fronteras tradicionales, aprovechando la experiencia acumulada en sectores como energías limpias, agroindustria avanzada, servicios de consultoría y soluciones tecnológicas adaptadas a mercados emergentes. La colaboración institucional, tanto nacional como internacional, junto a las oportunidades surgidas en el tejido empresarial centroamericano, constituyen ejes fundamentales de la estrategia de internacionalización impulsada por la Junta de Andalucía.